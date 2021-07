Les nouvelles règles de World Rugby, Alun Wyn Jones de retour... Ce qu'il ne fallait pas rater hier

World Rugby adopte des nouvelles règles dont celle du "50/22"

Changements entérinés. World Rugby a annoncé mercredi l'adoption de cinq nouvelles règles à compter du 1er août dont celle dite du "50/22", qui vise à libérer des espaces en concentrant plus de défenseurs dans le fond du terrain. Selon cette règle, l'équipe qui botte indirectement en touche depuis sa moitié de terrain dans les 22 mètres adverses, ou depuis ses 22 mètres dans la moitié de terrain adverse, aura désormais le lancer en sa faveur. World Rugby a aussi entériné la règle concernant le renvoi sur la ligne d'en-but. Celle-ci oblige une équipe qui aplatit dans son en-but à relancer le jeu par un renvoi en drop effectué de sa propre ligne d'en-but, alors qu'actuellement elle peut le faire où elle le veut dans ses 22 mètres.

Alun Wyn Jones de retour avec les Lions !

Le capitaine est de retour. Le sélectionneur des Lions britanniques Warren Gatland a confirmé ce mercredi que Alun Wyn Jones était de retour dans le groupe. Après s'être disloqué l'épaule contre le Japon le 26 juin dernier, le deuxième ligne gallois sera en Afrique du Sud dès le 15 juillet et devrait postuler pour le premier test face aux Springboks le 24 juillet.

La France devient la 5e meilleure nation mondiale et passe devant l'Australie

Après son succès historique en Australie (26-28), le XV de France a grimpé de deux places dans le classement des meilleures nations mondiales. Publié par World Rugby, le classement donne la France 5e avec 84,79 points, juste derrière l'Irlande (84,85), et devant le pays de Galles (82,82)... et l'Australie (82,55). L'Afrique du Sud reste toujours en tête avec 94,20 points.

World Rugby veut étendre le recours à des consultants pour les commotions

World Rugby a annoncé mercredi l'extension du recours à des consultants extérieurs aux équipes en matière de commotion cérébrale qui deviendra "obligatoire" dans plusieurs cas dont celui du retour au terrain dans les dix jours suivant la blessure. L'instance du rugby mondial explique dans un communiqué avoir utilisé des "consultants indépendants en commotion cérébrale" (ICC) lors des Coupes du monde 2015 et 2019. A compter du 1er août, les médecins des équipes devront obligatoirement solliciter l'un de ces experts dans plusieurs cas de figure.

Outre celui de la reprise dans un délai de dix jours, ils seront aussi saisis pour les joueurs ayant déjà subi une commotion "au cours des trois derniers mois", ceux déjà victimes de "deux commotions cérébrales ou plus au cours des 12 derniers mois" et ceux ayant contracté cinq blessures de ce type "ou plus depuis qu'ils ont débuté le rugby".

XIII : Romain Navarette signe à Toulouse

Le Toulouse olympique et son président, Bernard Sarrazain viennent d’étoffer un peu plus leur effectif avec la signature récente de Romain Navarrette, pilier international et vainqueur de la Super League en 2018 avec Wigan. A ce jour, Romain évoluait au sein des Broncos de Londres. Le club londonien l’a libéré. Les dirigeants toulousains ont ainsi sauté sur l’occasion puisque le club est en déficit au sein de sa première ligne et plus particulièrement en pilier. Le contrat qui lie Romain au Toulouse olympique va jusqu’en 2023.