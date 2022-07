Les mesures de la convention LNR-FFR dévoilées, Moefana apte... Les cinq infos de ce mercredi !

La convention entre la LNR et la FFR a dévoilé le programme du XV de France jusqu'au Mondial 2023. Les joueurs de Fabien Galthié disputeront quatre matchs amicaux et réaliseront deux stages en Guyane et à Monaco.

Bonne nouvelle pour Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France pourra compter sur Yoram Moefana, Pierre Bourgarit et Sipili Falatea. Un temps incertains, les trois Français postuleront pour le second test face au Japon (samedi, à 7h50).

Changement de formule en Pro D2. Dans un communiqué publié après la convention entre la LNR et la FFR, il est inscrit qu'"À compter de la fin de la saison 2023-2024, la passerelle entre la PRO D2 et la Nationale sera constituée d’une montée / descente directes et d’un barrage entre le 15ème de PRO D2 et le 2ème au classement final de Nationale."

Sanction confirmée pour Swain. Auteur d'un coup de tête lors du premier test face à l'Angleterre, le deuxième ligne australien est suspendu deux semaines et ne rejouera donc pas face au XV de la Rose.

Coup dur pour les Pumas. Nicolas Sanchez et Tomas Cubelli déclarent forfait pour le reste de la tournée face à l'Écosse. Blessés face au XV du Chardon lors du premier test (26-18), le demi de mêlée de Biarritz et l'ouvreur du Stade français en ont fini avec leur saison.