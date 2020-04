Les mêmes 30 clubs professionnels la saison prochaine, Newcastle promu... Les 5 infos de ce jeudi

Maintien des trente clubs professionnels la saison prochaine

Depuis le début de cette crise sans précédent liée à la pandémie du Covid-19, la LNR a donné rendez-vous chaque mercredi à 17 heures à l’ensemble de ses présidents de clubs professionnels. Une seule décision actée, à l'unanimité sur la séance du 1er avril : les trente clubs professionnels de cette saison seront au départ de la prochaine. Si la répartition des clubs entre les deux divisions peut encore évoluer, certains militant pour un Top 16, les clubs de Fédérale 1 resteront à la porte du monde professionnel, c’est une certitude.

Newcastle officiellement promu en Premiership

Après avoir pris la décision de mettre un terme aux championnats domestiques, amateurs comme professionnels, la RFU a annoncé que les Newcastle Falcons, leaders du Green King IPA Championship (deuxième division) avec 18 points d'avance, étaient officiellement promus en Premiership, un an après l'avoir quitté. Ils remplacent donc les Saracens, rétrogradés administrativement.

Madaule une saison de plus à Toulouse

Malgré les incertitudes concernant le déroulé de la saison prochaine, une chose est sûre : Louis-Benoît Madaule y portera bien les couleurs du Stade Toulousain. L'ancien troisième ligne de l'UBB, arrivé dans la Ville Rose en 2017, a prolongé son bail d'un an avec le club champion de France. Il a joué 4 matchs de Top 14 cette saison, pour une titularisation.

Premier contrat pro pour Bernard Reggiardo

Après Jack McPhee ou Christa Powell, deux autres joueurs du Stade aurillacois ont prolongé leur engagement avec le club cantalou : le demi de mêlée Bernard Reggiardo (23 ans), arrivé en 2017 en provenance de Castres, a signé un nouveau contrat de deux ans tandis que le talonneur néo-zélandais Adrian Smith (33 ans) s'est engagé pour deux années supplémentaires dont une en option.

World Rugby éclaircit la règle du regroupement

Sur avis positif de son comité exécutif, World Rugby a publié ce jeudi une directive pour éclaircir les règles 14 et 15 des lois du jeu. Ces deux règles concernent les regroupements, une phase de jeu très accidentogène. "L'accent sera mis sur le porteur du ballon et sur le plaqueur qui va devoir relâcher immédiatement le ballon", a précisé Bill Beaumont, président de World Rugby. Ainsi, à partir de l’été, le gratteur devrait se voir récompensé plus facilement et les entrées dans les rucks par le côté seront davantage pénalisées.