Les matchs de Toulouse et Lyon annulés, du mouvement à Gloucester... Les 5 infos de ce mercredi

Toulouse - Exeter et Glasgow - Lyon

Voilà une nouvelle qui va changer beaucoup de choses dans cette Champions Cup. Les rencontre du week-end Toulouse - Exeter et Glasgow - Lyon ont été annulés pour cause de cas de Covid-19 chez les Anglais. Opposés aux Chiefs dimanche dernier, Glasgow n'a pas eu d'autre choix que de mettre à l'isolement près d'une vingtaine de ses joueurs. L'EPCR va convoquer une Commission le plus rapidement possible pour pouvoir déterminer les résultats finaux de ces matchs. Une victoire sur tapis vert avec le bonus offensif pour les clubs français semble très probable.

Foursans reste au MHR

Il s'était distingué lors du match entre Clermont et Montpellier où il avait inscrit l'intégralité des points de son équipe lors de la victoire du MRH (21-15). Le tout jeune demi d'ouverture de 18 ans Louis Foursans a prolongé avec le club ciste jusqu'en 2023 son contrat espoir. C'est une belle opération pour le MHR qui verrouille le très jeune joueur mais au potentiel très prometteur. Foursans compte seulement quatre feuilles de match cette saison dont la dernière en Champions Cup face au Leinster samedi dernier où il était rentré en cours de jeu.

Six prolongations à Colomiers

À la veille de sa rencontre face à Montauban, l'US Colomiers à officialisé la prolongation de contrat de six joueurs. Eduardo Gori, Clément Chartier, Thomas Dubois, Romain Bézian et Maxime Granouillet ont tout prolongé leur engagement de trois saisons. Le centre Fabien Perrin a lui opté pour une prolongation de deux ans. De bonnes nouvelles pour le club columérin tant ces joueurs sont importants dans l'effectif.

Cipriani quitte Gloucester...

Après deux saisons avec les "Cherries and White", le demi d'ouverture et ancien international Danny Cipriani a annoncé quitté le club avec effet immédiat. Âgé de 33 ans, Cipriani est désormais libre de tout contrat. Selon le Daily Mail, l'arrivée de l'ouvreur international écossais Adam Hastings aurait quelque peu influencé le choix de Cipriani. "Je suis triste de quitter un grand club, mais je suis enthousiaste à l'idée de relever les challenges futurs. Je suis très fier de ce que nous avons construit ensemble et j 'ai apprécier travailler avec tout le monde" a commenté le principal intéressé.

... Kveseladze arrive

Avec l'arrivée d'Adam Hastings, Gloucester a enregistré une autre venue cette fois-ci au poste de centre. Il s'agit du centre international géorgien Giorgi Kveseladze. Joueur puissant de seulement 23 ans, Kveseladze a rapidement gagné une place de titulaire au centre de l'attaque des "Lelos", l'équipe nationale géorgienne. Il était déjà présent lors de la Coupe du monde au Japon en 2019 et a participé à toutes les rencontre de l'Autumn Nations Cup. Il avait d'ailleurs marqué un essai face aux irlandais et avait élu meilleur joueur de la troisième journée de la compétition.