Les listes du Pays de Galles et de France U20 annoncées... Les 5 infos de ce mardi

Halfpenny présent dans la liste du Pays de Galles

Warren Gatland a annoncé ce mardi la liste des 39 joueurs qui défendront les couleurs du Pays de Galles pour le Tournoi des 6 Nations. Liste dans laquelle figure Leigh Halfpenny. Victime d'une commotion cérébrale en novembre face à l'Australie et absent des terrains depuis, l'arrière n'a pas encore refoulé les terrains et est d'ors et déjà forfait pour le match d'ouverture face à la France. À noter que Ross Moriarty et George North, touchés récemment par des commotions, figurent également dans la liste. Toby Faletau, blessé au bras, est lui forfait.

Le groupe des U20 dévoilé

Autre liste annoncée ce mardi : France U20. Sébastien Piqueronies et son staff ont révélé ce mardi les noms des 34 joueurs retenus pour participer au Tournoi des 6 Nations U20, dix jours après la fin d'un stage de préparation à Valence. Non retenus pour ce stage, les champions du Monde Giorgi Beria, Louis Carbonel, Killian Geraci, Jean-Baptiste Gros et Thomas Lavault refont leur apparition dans le groupe.

Hughes et Le Roux quittent les Wasps

Le club anglais a annoncé ce lundi que Nathan Hughes (27 ans) et Willie Le Roux (29 ans) ne seraient plus des Wasps la saison prochaine. Les internationaux anglais (18 sélections) et sud-africain (53 sélections) ont joué respectivement 11 et 9 matchs avec leur club cette saison. Ile effectueront la fin de saison avec les Wasps avant de partir vers une nouvelle équipe. Hughes a d'ors et déjà signé aux Bristol Bears.

Botia indisponible six semaines

Touché face à Zebre en Challenge Cup ce vendredi, Levani Botia souffre d'une lésion au tendon d'Achille qui le tiendra éloigné des terrains pour au moins 6 semaines. Le centre ou troisième ligne fidjien devrait manquer les trois prochaines journées de Top 14 avec La Rochelle.

Top 14 - Levani Botia (La Rochelle)Icon Sport

Héguy signe à Angoulême

Non prolongé par Grenoble en fin de saison dernière, Arnaud Héguy (33 ans) évoluait depuis cet été à Dax, en Fédérale 1. En quête d'un nouveau contrat professionnel, le talonneur vient d'être engagé comme joker médical par Soyaux-Angoulême. Cette signature de l'ancien Bayonnais intervient après la blessure pour au moins 3 mois du talonneur du SA XV Romain Mareuil.