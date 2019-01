Les listes de l'Irlande et de l'Écosse dévoilées... Les 5 infos de ce mercredi

L'Irlande sans McGrath et Leavy

Le sélectionneur Joe Schmidt a dévoilé les noms des 38 joueurs qui joueront pour le XV du Trèfle. Les cadres du Leinster mis au repos ce week-end sont bien là, au même titre que le deuxième ligne de l'Ulster Iain Henderson, opéré du pouce récemment. Néanmoins les Irlandais seront privés du troisième ligne Dan Leavy, blessé il y a un mois contre le Connacht, ainsi que du demi de mêlée Luke McGrath, victime d'une entorse du genou ce samedi face à Toulouse.

L'Écosse avec Russell et les frères Horne

39 joueurs défendront les couleurs de l'Écosse pour le Tournoi des 6 Nations. On y retrouve les cadres de l'équipe comme Laidlaw, Russell et Hogg mais aussi les révélations de Glasgow Adam Hastings et George Horne. Sept nouveaux joueurs ont également été appelés par le sélectionneur Gregor Townsend et honoreront peut-être leur première sélection.

Malakai Fekitoa (Toulon) vers les Wasps

L'ancien centre des All Blacks Malakai Fekitoa quittera Toulon à l'issue de la saison pour rejoindre les Wasps, a annoncé mercredi le club anglais, sans préciser la durée de son engagement. "Je suis très excité. Les Wasps jouent un rugby alléchant et sont très ambitieux. J'espère les aider à progresser et à gagner des trophées ces prochaines années"

Ian Keatley (Munster) signe à Trévise

La franchise italienne a annoncé ce mercredi l'arrivée de Ian Keatley (31 ans). Le demi d'ouverture irlandais du Munster (13 sélections),évoluera en Italie ou le Benetton réalisé pour le moment la meilleure saison de son histoire.

Le groupe des Bleues pour le Tournoi sans Jessy Trémoulière

Annick Hayraud a annoncé ce mercredi lme groupe des 29 qui participera au prochain Tournoi des 6 Nations dont la France est la tenante du titre. Rappelons que certaines joueuses n'évoluant pas dans le groupe sont en ce moment avec France 7.