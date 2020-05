Les joueurs pros montent au front, Maitland proche de Glasgow... Les 5 infos de ce jeudi

Les joueurs montent au front sur la baisse des salaires

La réunion paritaire qui sʼest tenue ce jeudi a donné lieu à des débats houleux. Son objet ? Un sujet sensible sʼil en est, à savoir la baisse des salaires, présentée comme vital pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, qui toucheront l'intégralité des clubs. Si le président de Provale Robins Tchalé-Watchou sʼétait montré plutôt compréhensif vis à vis des problématiques des présidents de club depuis le début de la crise, les joueurs ne lʼont pas été autant, qui plus est au vu des baisses drastiques. En effet, les recommandations de la DNACG ont été reçues glacialement par les joueurs, lʼorgane de contrôle préconisant une baisse des salaires de 31 % pour les joueurs de Top 14 et de 27 % pour le Pro D2.

Une perte financière énorme pour le rugby néo-zélandais

Le bilan financier présenté jeudi lors de la 128e assemblée générale de New Zealand Rugby par Nicki Nicol, le responsable financier, a donné quelques chiffres qui donnent des sueurs froides à tout le monde. Le résultat global de l'exercice 2019 enregistre une perte de 7,4 millions de dollars néo-zélandais (soit plus de 4 millions d’euros), tandis que le résultat net n'a été soutenu que par de solides réserves de liquidités alimentées par la série des Lions britanniques et irlandais en 2017. Avec déjà 63 % de la perte estimée de 11,8 millions de dollars néo-zélandais (6,6 millions d’euros), Nicki Nicol a averti que la pandémie de Covid-19 aura un impact considérable pour le reste de 2020.

Beauden Barrett, Sam Cane et TJ Perenara (All Blacks)Icon Sport

Maitland vers Glasgow

L’ailier écossais Sean Maitland (31 ans) pourrait faire son retour dans son ancien club des Glasgow Warriors, où il a joué de 2012 à 2015. Dave Rennie, le patron des Warriors a confirmé cette semaine que l’ailier d’origine néo-zélandaise des Saracens discutait en ce moment avec le staff. Il pourrait rejoindre une autre star : le Fidjien Leone Nakarawa, engagé début janvier par les Warriors pour six mois, après son licenciement du Racing 92. Le joueur, actuellement aux Fidji en cette période de confinement, est toujours en contact avec Glasgow pour la saison prochaine.

Séguret et Masilevu à Grenoble

Après avoir enregistré lʼarrivée du 3e ligne clermontois Julien Ruaud, les dirigeants de Grenoble se sont assurés cette semaine les signatures de deux valeurs sûres. Lʼailier fidjien Benito Masilevu (30 ans, 93 matchs de Top 14 pour 19 essais), passé par Agen et Brive, posera ainsi ses valises en Isère la saison prochaine. Le jeune centre de Lyon Adrien Séguret, champion du monde U20 en 2018 sʼest quant à lui engagé pour deux ans après avoir été prêté cette saison à Mont-de-Marsan.

Top 14 - Benito Masilevu (Agen) contre MontpellierIcon Sport

Jean-Marc Manducher nous a quittés

Président d'Oyonnax pendant 20 ans, de 1995 à 2015, et vice-président de la LNR, Jean-Marc Manducher s'est éteint, une semaine après avoir été admis en réanimation à lʼhôpital de Fleyriat, présentant des symptômes du coronavirus. "Jean-Marc a été un homme passionné et passionnant, son investissement pour notre club et pour sa ville était immense, écrit en son hommage lʼUSO. Il partagea avec nous tant d’aventures, de grands moments de notre épopée. C’est sous sa présidence que le club a atteint le monde du rugby professionnel et s’y est pérennisé. Dirigeants, entraîneurs, joueurs, salariés du club, partenaires, bénévoles, supporters, amis du rugby… il ne fait aucun doute que chacun se souviendra d’un moment de bonheur partagé à ses côtés… Marco nous laisse un vide immense."