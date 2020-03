Il n’y aura pas de JO 2020

Ce mardi la décision est tombée, il n’y aura pas de Jeux Olympiques cet été. Cette position est liée à la pandémie du covid-19, il faudra attendre l’année prochaine en 2021 pour regarder les JO. Le Comité international olympique (CIO) l’a annoncé dans la journée, c’est la première fois depuis la création de la compétition en 1896 qu’un report est effectué.

Les demi-finales et la finale de la Coupe d’Europe reportées

On le savait, la décision est désormais officielle, les demi-finales et la finale sont repoussées à une date ultérieure. Lundi c’était déjà les quarts qui étaient reportés, maintenant c’est au tour du reste de la compétition. Cependant l’ECPR est déterminée à finir cette saison d’une manière ou d’une autre. Pour rappel le Stade Toulousain, Clermont et le Racing 92 sont qualifiés en quart de finale de la Champions Cup, en Challenge Cup ce sont les clubs de Toulon, de l’Union Bordeaux Bègles et de Castres qui sont qualifiés.

Annulation des finales #SGSevens 2020

Prévues le 15 et 16 mai, les finales du #SGSevens sont annulées à cause du Coronavirus. Il faudra attendre la prochaine édition pour revoir cette compétition, comme beaucoup d’autres…

La cagnotte du Stade Toulousain

À l’instar du Stade Rochelais, les joueurs du Stade Toulousain ont lancé à leur tour une cagnotte. L’objectif étant de faire gagner des maillots aux gagnants de la cagnotte en soutien aux hôpitaux de Toulouse. Les personnes ayant mis plus de 10 euros seront récompensés, cependant il est possible de mettre l’argent que ‘l’on souhaite pour aider le personnel médical.

Le président de Clermont en colère

Depuis le week-end dernier de nombreuses personnalités du rugby prennent position concernant l’avenir du Top 14. Eric de Cromières président de l'ASM, lui a préféré rappeler que c’était aux présidents de club de chercher la meilleure solution possible.