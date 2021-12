Les infos qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi !

Après l'officialisation du départ de Johann Van Graan du Munster, le nom de Ronan O'Gara revient avec insistance dans la presse irlandaise et britannique pour remplacer le Sud-Africain à la tête de la franchise.

Selon les informations de Midi Olympique, la rencontre de Challenge Cup entre la Section paloise et les Saracens devrait être annulée, en raison du trop grand nombre de cas positifs à la Covid-19 dans le club anglais. Les Palois remportent donc ce match par forfait 28-0 et se voient attribuer 5 points au classement.

Le demi d'ouverture François Trinh-Duc, comme il l'avait annoncé lors de la signature de son contrat à Bordeaux-Bègles, a confirmé dans l'Equipe la fin de sa carrière à l'issue de la saison actuelle. L'international français (35 ans, 66 sélections), formé à Montpellier et passé par Toulon et le Racing, aura remporté le grand chelem 2010 et le Challenge européen 2016.

XV de France - François Trinh-Duc (France) en finale de la coupe du MondeIcon Sport

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique le mois dernier, l'ailier-arrière Alexis Palisson a trouvé un accord avec son club de Colomiers pour prolonger son contrat. L'international français (34 ans, 21 sélections) sera ainsi columérin jusqu'en 2023. Il sera d'ailleurs titulaire à l'arrière chez le leader Mont-de-Marsan ce jeudi.

Après Arthur Vincent, c'est au tour de Paul Willemse de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le Montpellier Hérault Rugby. Héraultais depuis 2015, le deuxième ligne international français, sera donc bleu et blanc jusqu'en 2025.