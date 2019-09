Les Gallois sans Lee, le Racing se rassure et les Bleus en vue… Les 5 infos de ce week-end

La liste de Warren Gatland

Le sélectionneur gallois a dévoilé ses trente-et-un joueurs ce dimanche. Les absents de cette liste sont les deux piliers Samson Lee et Rob Evans. Derrière, Scott Williams n’est pas retenu. Deux autres grands absents manqueront le Mondial pour blessure : Gareth Anscombe et Taulupe Faletau.

Avants : Jake Ball, Adam Beard, Rhys Carre, James Davies, Elliot Dee, Ryan Elias, Tomas Francis, Cory Hill, Alun Wyn Jones, Wyn Jones, Dillon Lewis, Ross Moriarty, Josh Navidi, Ken Owens, Aaron Shingler, Nicky Smith, Justin Tipuric, Aaron Wainwright.

Arrières : Josh Adams, Hallam Amos, Dan Biggar, Aled Davies, Gareth Davies, Jonathan Davies, Leigh Halfpenny, George North, Hadleigh Parkes, Rhys Patchell, Owen Watkin, Liam Williams, Tomos Williams.

Le Racing respire face à Castres

Vainqueur 23-14, ce dimanche face au Castres Olympique, les hommes de Laurent Travers ont réagi. Après leur défaite contre Bayonne le week-end dernier, les Racingmen se sont appuyés sur les fondamentaux pour remporter cette rencontre. Un début tonitruant pour les Ciel avec deux essais (Sanconie 7’ et Gibert 11’) et un 14-0 au bout d’un quart d’heure de jeu. En seconde période, les locaux n’ont pas su prendre le large, au contraire, les Tarnais ont réagi tardivement par un essai de Palis (79’) qui aurait pu offrir un bonus défensif si Kockott n’avait pas manqué la transformation.

Une victoire qui fait du bien pour un Racing qui enchaînera deux déplacements à Toulouse puis Toulon. Le CO a bien réagi lors du second acte, les hommes de Mauricio Reggiardo iront à Jean Dauger la semaine prochaine avant de recevoir Agen.

Picamoles, Huget et Médard brillent face à l’Italie

Le XV de France a achevé sa préparation au Mondial vendredi soir contre l’Italie. Trop indiscipliné en première mi-temps, les grosses individualités ont permis au Bleus d’obtenir un score logique de 47-19.

Louis Picamoles, remarqué pour son avancée permanente, a sûrement marqué des points auprès du staff tricolore. Le numéro 8 montpelliérain a cassé des plaquages, gratté des ballons et plus globalement guidé les siens vers plus de sérénité. Yoann Huget a inscrit un essai et aurait dû en inscrire un deuxième si Bellini n’avait pas retenu l’ailier toulousain. Comme à son habitude, Huget s’est illustré en marqueur à sang-froid. Enfin, Médard et son habituel calme ont géré les temps faibles par une bonne utilisation du pied.

Rouen perd son premier match à domicile

Les Rouennais se sont incliné ce vendredi soir face à Aurillac. Pour le premier match professionnel de l’histoire en terre normande, Rouen n’a pas trouvé les ressources pour inquiéter le Stade Aurillacois. Avec deux essais inscrits par Adendorff et Coertzen, les Cantaliens tournent logiquement à 6-21 à la mi-temps. Les visiteurs ont géré le score même si un élan de révolte normand a conclu la marque à 13-24.

Ben Te’o va rester à Toulon

Le centre anglais Ben Te’o (32 ans, 18 sélections) devrait garder le maillot toulonnais jusqu’à la fin janvier. Joker Coupe du Monde du côté de la Rade, il était initialement prévu jusqu’en novembre, mais selon nos informations, le néo-zélandais d’origine devrait rester dans le Var au moins jusqu’en janvier.