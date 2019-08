Les Gallois premiers au classement mondial, les Wallabies fanny... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops :

Le XV de France impressionne

Samedi soir, les hommes de Jacques Brunel et Fabien Galthié ont brillé pour leur premier match face à l’Ecosse. De nombreux enseignements positifs sont à tirer de cette rencontre face aux Écossais. Le jeu offensif mis en place par les Bleus a été étincelant avec cinq essais à la clef. La défense a elle aussi affiché des signes très encourageants avec aucun essai encaissé. La grande satisfaction de ce match à Nice reste la troisième ligne française, Cros, Alldritt et Ollivon ont montré qu’ils pouvaient bouleverser la hiérarchie, et c’est une bonne nouvelle pour le staff de l’équipe de France. Une première satisfaction pour les Bleus qui devront confirmer ces promesses en Ecosse.

Le Pays de Galles à la tête du classement mondial

Numéro un, voilà la conséquence d’une victoire pour le XV du poireau. Après le match victorieux à Cardiff ce samedi face à l’Angleterre, Le Pays de Galles regarde désormais les autres équipes depuis toit du monde. Pour la première fois de leur histoire, les coéquipiers d’Alun Wyn Jones deviennent numéro un au classement mondial. Même le résultat 36-0 des All-Blacks face à l’Australie n’a pas suffi. Les hommes de Warren Gatland ont choisi le meilleur moment pour devenir numéro un à quelques semaines du début de la coupe du monde.

Apres leur titre, l’Afrique du Sud confirme

Peu de temps après avoir remporté le Rugby Championship, L’Afrique du Sud a une nouvelle fois gagné son match face à l’Argentine (24 - 18) à domicile, et reste donc sur une dynamique très positive. Les Springboks se positionnent même comme un candidat sérieux à la victoire finale au Japon. Prochains gros rendez vous pour eux, le 21 septembre face à la Nouvelle Zélande pour leur première rencontre du mondial.

Les Flops :

L’Australie doute après avoir impressionné

Une semaine après leur victoire probante face à la nouvelle Zélande, l’Australie s'est inclinée sur le score de 36-0. Une défaite qui laisse planer le doute au-dessus des vis champion du monde 2015. Ces deux résultats à une petite semaine d’intervalle montrent l’incertitude autour du niveau de cette équipe des wallabies qui aura forte à faire au Japon face au Pays de Galles et au Fidji notamment.

L’Argentine n’y arrive pas à quelques semaines du Japon

À l’inverse des Bleus, l'Argentine, s'est incliné face à l’Afrique du Sud, sur le score de 24 - 18. Une défaite de plus pour le premier adversaire de l’équipe de France au mondial. Les Pumas ont également connu trois revers aux cours du rugby championship en terminant dernier. Une équipe actuellement en méforme, dont les Français devront tout de même se méfier, car leur courage et leur solidarité sont leurs premières qualités.

La préparation se termine mal pour l’UBB

L’Union Bordeaux Bègles a fini sa préparation par une défaite à domicile face à Brive. Christophe Urios n’a pas caché son mécontentement, et à pointer du doigt la deuxième période de son équipe, mais aussi son banc qui n’a pas apporté ce que l’entraîneur bordelais souhaité. Malgré cette contre-performance à domicile, les Bordelais devront faire mieux face aux championnes de France en titre.