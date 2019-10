Les Français qualifiés, le Stade français n'avance pas... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops :

Les Français qualifiés

Qu'on le veuille ou non, et en dépit d'une performance une nouvelle fois loin d'être aboutie face aux Tonga, les Bleus sont en quart de finale de ce Mondial japonais et c'est déjà, en soi, une belle performance. Alors s'ils devront évidemment hausser leur niveau de jeu face aux Anglais et en quart pour espérer aller plus loin, cette qualification est déjà très importante pour la vitrine du rugby français.

Vakatawa et Serin (France) contre les TongaIcon Sport

Le Japon c'est fort!

Les Japonais, après leur exploit face à l'Irlande, jouait cette semaine un match face aux Samoa en guise de confirmation, qui devait les mener vers les quarts de finale. Et malgré une partie accroché, les Nippons ont plus que fait le job en empochant même un bonus offensif à la dernière minute grâce à un essai de l'inévitable Matsushima. Et si leur match face à l'Ecosse dimanche sera la finale de leur groupe, avec 14 points les locaux semblent plus que jamais en position de se qualifier. Ce serait historique.

Brive et Bayonne impressionnent

En Top 14, les promus ont fait fort ce week-end et poursuivent leur début de saison surprise. Les Brivistes, emmenés par un grand Julien Blanc, ont accroché un nouveau cador à leur tableau en battant Toulouse 23 à 9. Les Basques, eux, ont surpris Agen en allant s'imposer à Agen 27 à 29, grâce notamment à un début de match exceptionnel.

Les flops :

L'attitude des Argentins

Visiblement c'est une constante, les Argentins sont mauvais dans ce Mondial. Et dans tous les sens du terme puisque outre leurs résultats, les Pumas multiplient les mauvais gestes et les gestes d'humeur. En fin de match face à l'Angleterre et comme face aux Bleus, Matera et les siens ont été à l'origine d'une nouvelle échauffourée... Ce n'est pas cela qui les qualifiera pour les quarts de finale.

Angleterre - Argentine / Coupe du monde 2019Icon Sport

Les petites nations fatiguent

Depuis le début du Mondial, certes il n'y a eu que peu de surprises, mais il est vrai que les "petites équipes" s'accrochent et que rares sont les écarts à plus de 40 points, hormis avec les Blacks. Las, avec la fatigue accumulée, les Russes, Namibiens, Canadiens ou Uruguayens n'ont plus grand chose à opposer aux grandes nations et les écarts au score deviennent de plus en plus conséquents. Les 71 points pris par la Namibie dimanche en témoignent...

Le Stade français n'avance pas

Dire que le début d'exercice du Stade français est catastrophique est un doux euphémisme. Les Parisiens n'ont gagné qu'une fois et c'était face à un promu remanié, et leur large défaite face à Castres ce week-end conforte cela. L'on se demande comment une équipe avec de telles individualités peut afficher un niveau si affligeant... La réponse se trouve certainement en interne.