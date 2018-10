Les finales de Coupe d'Europe en France, Ezeala nouvelle star du Sevens... Les 5 infos de ce lundi

Une ville française hôte des finales européennes en 2020

Les finales des Coupes d'Europe de rugby 2020 se joueront au stade Vélodrome de Marseille les 22 et 23 mai, a annoncé lundi l'EPCR, organisateur de ces compétitions. Marseille sera la quatrième ville française à accueillir les deux finales européennes, après Bordeaux, Paris et Lyon.

Nouvelles prolongations au SU Agen

Après la défaite concédée à domicile face à Pau, le SU Agen a connu un lundi meilleur en annonçant la prolongation de trois de ses joueurs. Le centre explosif Johann Sadie et le deuxième ligne De Marco se sont réengagés respectivement pour trois et deux ans, quand le jeune Loïc Hocquet, 19 ans, a lui signé son premier contrat professionnel pour une durée de deux ans.

Coup dur pour le LOU et Couilloud

Le demi de mêlée international de Lyon Baptiste Couilloud sera absent quatre à six mois en raison d'une blessure à une cheville, a-t-on appris lundi auprès du LOU Rugby.

Un Clermontois nouvelle pépite du Sevens ?

Le prometteur ailier de l'ASM Samuel Ezeala (1m87 pour 94 kg) a été appelé par l'entraîneur des Bleus Jérôme Daret pour disputer un stage puis un tournoi amical à Londres avec l'équipe de France à 7. Le joueur de 19 ans, toujours en attente de son passeport français, manquera donc les deux prochains matchs de Clermont.

Longue absence pour Blanc-Mappaz

Touché aux ischio-jambiers samedi soir à Lyon (6-34), le troisième ligne de Grenoble Steeve Blanc-Mappaz sera écarté des terrains entre six et huit semaines. L’ancien joueur de Vannes et de Chambéry fêtait face au Lou sa deuxième titularisation en Top 14.