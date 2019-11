Les Fidji draguent Azéma, les internationaux s’affirment… Voici les 5 infos de ce lundi

Les internationaux ont brillé ce week-end

Romain Ntamack, Charles Ollivon, Baptiste Couilloud, Marco Tauleigne et Teddy Thomas sont dans notre XV de départ ce week-end. Mais ils ne sont pas seuls, d’autres joueurs à qui tout le monde promet l’équipe de France se sont sublimés. C’est le cas de Cameron Woki, de Quentin Lespiaucq-Brettes ou encore d’Antoine Hastoy. Sans oublier l’exceptionnelle prestation du centre montpelliérain, Arthur Vincent, contre Toulon. Des places sont à prendre, et cela se sent.

Azéma dans le viseur des Fidji

Il s’agit d’une information Midi Olympique, Franck Azéma, l’actuel manager clermontois, pourraient bien rejoindre la sélection fidjienne dans les semaines voire mois à venir. En effet, ces derniers s’apprêtent à rencontrer l’entraîneur dans les prochains jours afin de lui présenter leur ambitieux projet. Si le nom de Vern Cotter avait tourné du côté de la FRU, c’est bien le Clermontois qui est espéré.

Les Oscars Midol, ça approche

La 66e soirée des Oscars Midi Olympique aura lieu le lundi 18 novembre au Pavillon Gabriel. Comme chaque année, de nombreuses stars et personnalités connues seront au rendez-vous. Cela sera notamment le cas de champions du monde sud-africains, de finalistes, et de tous les autres joueurs ayant animés ces dernières semaines de Coupe du monde. Un rendez-vous important pour le rugby français.

Jean-Marc Lhermet donne son avis sur le futur XV de France

À l’issue de la rencontre contre Toulouse, le président clermontois a accepté de répondre à quelques questions quant au futur de la sélection nationale. Et il s’est voulu plutôt confiant bien que prudent. "Je suis optimiste quant à la qualité des joueurs comme Penaud, Ollivon, Dupont ou Ntamack. Mais ne croyons surtout pas que ce sera suffisant si on veut amener ce groupe à son plein potentiel en 2023".

Encore un gros week-end en Premiership

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément en Angleterre. Bath a battu le leader Northampton (22-13) à 14. Worcester s’est imposé aux Harlequins (14-19) alors que le Leicester a encore une fois chuté du côté des London Irish (36-11). Bristol a réalisé une sacrée performance en allant battre le vice-champion d’Angleterre sur ses terres, sur le score de 17 à 20.