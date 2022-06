Les espoirs du Stade aurillacois en finale après avoir fait tomber l'ogre perpignanais !

Mais quel exploit des Aurillacois ! Face à eux sur la pelouse du Stade de Millau se dressaient les monstres perpignanais, auteurs de dix-neuf victoires en autant de rencontres depuis le début de la saison. Pourtant, le début de partie ne poussait pas à l'optimisme côté auvergnat. Deux essais rapides des Catalans venaient doucher joueurs et supporters cantaliens. À la pause, le tableau d'affichage affichait un score de 15-6 en faveur de l'Usap après deux échecs au pied du buteur cantalien.

Dans le second acte, tout va basculer. Le banc auvergnat va complèrement renverser la tendance. Petit à petit, les Perpignanais vont se retrouver dominés par leurs homologues et voir le score se resserrer. Le coup de grâce arrivera à quelques minutes du terme avec un essai aurillacois qui va permettre aux outsiders de passer devant au score pour une petite unité (23-22). Mais tout n'allait pas en rester là. Le demi d'ouverture perpignanais Perez, réussit un drop à deux minutes du coup de sifflet final pour remettre les siens devant (25-23).

Un nouveau renversement, avant le plus notable sur la sirène. Après un en-avant sang et or sur le renvoi, la mêlée cantalienne fait le boulot pour récupérer une pénalité concrétisée par Paul Aucagne après le temps règlementaire. Aurillac réalise l'énirme exploit de la saison et aura l'opportunité de soulever le bouclier de champion dans une semaine !