Les Émiratis abandonnent Béziers, Tuilagi à Sale... Les 5 infos de ce lundi

Les Émiratis à Béziers, c'est déjà fini !

Ca y est : le feuilleton biterrois est enfin terminé ! Selon nos informations, les investisseurs emirati, fatigués des réticences affichées par les propriétaires actuels de l'ASBH et mal perçus par le gendarme économique du rugby pro français, ont décidé de jeter l'éponge. Le club biterrois ne sera donc pas repris par les investisseurs de Christophe Dominici et restera entre les mains de Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et Pierre-Louis Angelotti, auteurs d'un projet dit d'atterrissage, avec budget en baisse et masse salariale réduite.

Tuilagi s'engage à Sale

Largement pressentie depuis quelques jours, la signature du trois-quarts centre international anglais Manu Tuilagi (29 ans ; 43 sélections) à Sale est désormais effective. Le club l'a en effet officialisée ce lundi. Le joueur, qui compte aussi une apparition avec les Lions britanniques et irlandais, s'est retrouvé sur le marché, faute d'avoir trouvé un accord avec Leicester durant la négociation sur la baisse des salaires.

Exeter s'accorde avec 30 joueurs pour de nouveaux contrats

Lancés dans une large négociation avec tous les membres de l'effectif, les dirigeants d'Exeter ont annoncé avoir trouvé un accord avec trente joueurs autour de nouveaux contrats, dont la durée n'ont pas été précisées. Parmi eux, le capitaine de la sélection écossaise Stuart Hogg, l'international gallois Alex Cuthbert ou les pensionnaires du XV de la Rose Jack Nowell, Henry Slade, Luke Coxan-Dickie ou Sam Simmonds.

Gloucester prolonge Woodward...

Arrivé au club en 2014, l'entraîneur des avants de Gloucester Trevor Woodman a prolongé son contrat, comme le club l'a officialisé. Comme lors des deux dernières saisons, s'il va continuer son travail auprès de l'équipe première, notamment sur le secteur de la mêlee, il va également poursuivre sa mission après de l'académie du club.

...et signe Mulipola pour quatre mois

Le pilier international samoan Logovi'i Mulipola (33 ans ; 31 sélections), qui évoluait à Newcastle depuis 2018, s'est engagé en faveur de Gloucester pour une courte durée, à savoir quatre mois, comme l'a officialisé le club. Le joueur, capable de se positionner des deux côtés de la mêlée et passé aussi par Leicester entre 2011 et 2018, devrait donc finir la saison du championnat anglais - qui reprendra mi-août jusqu'à fin octobre - avec sa nouvelle équipe.