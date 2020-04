Les demi-finales à Bordeaux et Lyon, pas de mondial pour l'Argentine... Les 5 infos de ce jeudi ☕

Top 14 : les demi-finales à Bordeaux et Lyon

Alors que les présidents de clubs se sont accordées hier sur la tenue d'une phase finale raccourcie en août, les deux demi-finales ne se joueront pas à l'Allianz Riviera de Nice, mais à Bordeaux et Lyon. Les deux premiers du classement se verront ainsi récompensés en jouant leur demi-finale à domicile.

World Rugby annonce un plan d'aide de 90 millions d'euros

Pour permettre aux Fédérations les plus en difficulté de faire face à la pandémie de Covid-19, World Rugby a annoncé par le biais d’un communiqué avoir débloqué un fonds d’aide de 100 millions de dollars.Un plan d’aide qui apparaît comme une pierre déposée par l’actuel président de World Rugby Bill Beaumont dans le jardin de son seul concurrent déclaré Augustin Pichot, l’Argentin ayant déclaré la veille que World Rugby "ne renflouerait pas les Fédérations en difficulté".

L'Argentine ne recevra pas la Coupe du monde 2027

Selon le Daily Telegraph de Sydney, l'Argentine a décidé de retirer sa candidature pour accueillir le Mondial 2027, pour laisser plus de chances de l'organiser à l'Australie. Agustin Pichot, candidat à la présidence de World Rugby et soutenu par Rugby Australia, a ainsi déclaré : "Nous en avons discuté avec l'Australie et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose pour nous de rivaliser avec notre partenaire. Nous avons donc décidé de laisser de la place à l'Australie qui a un projet plus solide."

Agustin Pichot (vice-président de World Rugby)Icon Sport

Baisse de 50% du salaire des Blacks

Contrainte de réduire ses dépenses face à la crise sanitaire actuelle, la Fédération néo-zélandaise (NZR) a décidé en accord avec l'association des joueurs (NZRPA) de geler la moitié des salaires de tous les joueurs professionnels, c'est-à-dire les joueurs de Super Rugby, les All Blacks, les Black Ferns et les équipes nationales à VII. Une économie de près de 14 millions d'euros.

Montpellier lance le #MHRchallenge

Nouvelle action solidaire pour les hôpitaux à mettre au crédit d’un club de Top 14. Cette fois, Montpellier innove, et met en place un projet à la fois sportif et caritatif. Les joueurs héraultais incitent leurs supporters à partager leurs exercices quotidiens sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #MHRchallenge.Le club s’engage à reverser en euro la distance parcourue au CHU de Montpellier, un kilomètre représentant un euro.