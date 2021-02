Les dates des Tournois féminin et U20, des prolongations... Les 5 infos de ce mercredi

Les Tournois féminin et U20 ont leurs dates

Le comité des Six Nations a communiqué ce mercredi les dates des Tournois féminin et U20. Comme indiqué par Midi Olympique ce lundi, le Tournoi féminin aura bien lieu en avril, du 3 au 24. Le calendrier sera annoncé plus tard mais le format sera différent, se rapprochant de celui connu pour l'Autumn Nations Cup. Concernant les U20, le Tournoi va tout simplement remplacer la Coupe du monde qui a été annulée. Les Bleuets auront donc rendez-vous en juin et en juillet. Là encore, le calendrier sera connu plus tard.

Alainu'uese reste à Toulon

Alainu'uese reste sur la Rade. Hier, le joueur samoan de 26 ans a prolongé son contrat le liant au RCT de deux saisons, soit jusqu'en 2023. Homme fort du pack toulonnais cette saison dans tous les sens du terme avec ses 18 matchs joués cette saison mais aussi ses 2m02 pour 133 kg, le natif d'Invercargill en Nouvelle-Zélande a su se faire une place dans l'effectif du RCT avec notamment à ses côtés des joueurs comme Romain Taofifenua ou encore le champion du monde sud-africain Eben Etzebeth. Depuis son arrivée de Glasgow, Alainu'uese a disputé 54 matchs avec les joueurs de la Rade.

Pas de nouvelle compétition mondiale avant 2024 affirme World Rugby

Dans un communiqué, l'instance du rugby mondial a indiqué travailler dans "la recherche de nouveaux formats de compétition" à mettre en place sur les mois de juillet et novembre, des créneaux pour l'instant réservés aux tournées. Selon World Rugby, "le changement de format de compétition est la clé pour accroître l'intérêt et la valeur" avant de préciser toutefois qu'aucune nouvelle compétition ne verrait le jour avant 2024. Ces nouveaux formats ne se disputeront pas lors d'année de Coupe du monde ou de tournée des Lions britanniques est-il aussi précisé.

Vannes prolonge son capitaine Abiven

Le club de Vannes, actuel leader de Pro D2 a annoncé hier la prolongation de contrat de son capitaine Jérémie Abiven (27 ans). Au club de puis 2016, le troisième ligne aile a prolongé de trois saisons son contrat en Bretagne, faisant de lui un joueur vannetais jusqu'en 2024. Ancien joueur de La Rochelle, où il a été formé, Abiven a disputé 78 matchs sous les couleurs du RCV. "Les projets de développement sont également très stimulants et je sens que nous allons continuer d’écrire des pages importantes de l’histoire du RCV" a déclaré le joueur.

Gloucester recrute un international argentin

Les Cherries and White, dans le dur actuellement avec une dernière place en Premiership ont annoncé l'arrivée du talonneur international argentin Santiago Socino jusqu'à la fin de la saison. Celui qui a disputé un match lors du dernier Tri-Nations arrive en remplacement de l'Australien James Honson, qui était présent au club depuis 2017. Ce n'est pas la première expérience de Socino en Angleterre. En effet, ce dernier avait évolué à Newcastle notamment avant de rejoindre les Jaguares. James Honson, lui, retourne au pays avec sa famille. Il aura joué 37 matchs avec Gloucester.