Les coupes d'Europe suspendues, Ibitoye vers Montpellier… Les 5 infos de ce lundi

Le gouvernement français dit non aux Coupes d'Europe, ces dernières suspendues

Le gouvernement français s’est officiellement exprimé. Le ministère des Sports, Emmanuel Eschalier, a demandé aux clubs de Top 14 de reporter leur participation aux prochaines rencontres de Champions Cup et de Challenge Cup et ce au moins jusqu’à début février. La situation étant très inquiétante outre-manche, le gouvernement veut éviter tout risque de santé publique lié au nouveau variant britannique du Covid-19. Hier soir, l'EPCR a fait savoir que suite à la décision du gouvernement français, les coupes d'Europe étaient officiellement suspendues, sans donner de solution quant à la suite des compétitions.

Des matchs en retard de Top 14 dès ce week-end

En réaction quasi immédiate à l'annonce de l'EPCR, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé que quatre matchs en retard de Top 14 vont se jouer dès samedi et dimanche. Bordeaux-Bègles - Clermont et Bayonne - Pau se joueront samedi respectivement à 15h15 et 21h. Dimanche, deux matchs seront également au programme, Montpellier - Castres à 14h45 et Racing 92 - Toulon à 21h05. Un Comité DIrecteur doit se réunir dès aujourd'hui pour tranché sur lesort du deuxième week-end laissé libre.

Ibitoye en direction de Montpellier ?

Selon nos informations, Gabriel Ibitoye pourrait terminer la saison du côté du sud de la France, plus précisément à Montpellier. Arrivé cet été à Agen en provenance des Harlequins, l’ailier anglais ne joue plus avec son équipe. Au MHR, il viendrait remplacer numériquement le demi d’ouverture, Handré Pollard, blessé jusqu’à la fin de la saison. Auteur de deux essais en six matchs en début de saison, Ibitoye était dans le groupe du SUALG ce week-end, mais n’a pas joué. La raison ? Une sanction pour un manque d’implication. Peut-être avait-t-il déjà la tête ailleurs.

Sinckler cité, début de Tournoi compromis ?

Le pilier du XV de la Rose Kyle Sinckler pourrait manquer le début du prochain Tournoi des 6 Nations. En effet, le joueur de Bristol a été cité par une Comission de Discipline indépendante pour des mots virulents envers l'arbitre Karl Dickson lors du match face à Exeter. Sinckler sera entendu aujourd'hui mais une suspension pourrait mettre le début de son Tournoi entre parenthèses. L'Angleterre est censé débuter le Tournoi le 6 février prochain avec la réception de l'Ecosse.

Kolisi chez les Sharks ?

Les Sharks de Durban viennent d’être rachetés par un fonds d’investissement américain. MVM Holdings, le consortium d’investissement international, va détenir 51% de la franchise. Dès lors, les nouveaux dirigeants voient les choses en grand. Avec une aisance financière à celle actuelle, Siya Kolisi, à qui il reste seulement quelques mois de contrat avec les Stormers, serait dans le viseur de la franchise. Le capitaine des champions du monde sud-africains pourrait devenir la figure de proue de ces nouveaux Sharks.