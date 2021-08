Isa limite la casse, Botia ne jouera pas la première journée de Top 14... Les coulisses du mercato

RCT : Isa limite la casse

Facundo Isa devrait pouvoir revenir à la compétition en novembre. Sérieusement blessé à un genou lors du Rugby Championship, le troisième ligne toulonnais a donné des nouvelles plutôt rassurantes le concernant : le Puma a annoncé, sur les réseaux sociaux, souffrir d’une "entorse du genou droit avec une blessure au complexe ligamentaire externe. Il me faudra deux mois pour revenir", a indiqué l’Argentin.

La Rochelle : pas de dérogation pour Botia ? Mohr est "assez fâché"

Les dirigeants du Stade rochelais et Robert Mohr en tête sont « assez fâchés » contre la Ligue nationale de rugby. Le club maritime espérait bénéficier d’une dérogation pour pouvoir aligner Levani Botia face au Stade toulousain, le 5 septembre. Mais il n’a pas eu gain de cause. Fin juin, le club maritime avait décidé de libérer son trois-quarts centre fidjien, alors suspendu, une semaine avant la fenêtre internationale pour lui permettre de rejoindre sa sélection en vue des tests-matchs de juillet. Mais la LNR a décidé de reporter sa sanction sur la première journée de Top 14, arguant de la santé du joueur. "J’ai un peu l’impression que l’on se fait avoir", a déclaré, à Sud-Ouest, le directeur sportif Robert Mohr.

Les neuf non-capés de l’Australie pourront disputer la 1ère journée

Étienne Fourcade, Tani Vili et Alivereti Raka (Clermont), Joris Segonds (Stade français Paris), Florent Vanverberghe (Castres), Gervais Cordin (Toulon), Clovis Le Bail (Pau), Romain Buros (Bordeaux) et Patrick Sobela (Lyon) pourront être alignés lors de la 1re journée de Top 14, programmée les 4 et 5 septembre. Selon la convention FFR-LNR signée en juillet, les joueurs retenus pour la tournée en Australie devaient se voir octroyer des vacances supplémentaires et être exemptés de la journée de reprise.Mais ces neuf joueurs n’ayant pas disputé une seule minute avec le XV de France, une commission composée de Provale, de la LNR, de l’UCPR et de Tech XV a décidé qu’ils pourraient disputer le début du championnat français. Cette dérogation comporte une contrepartie : les éléments en question devront récupérer une semaine de vacances avant la fin novembre.

LNR : le protocole sanitaire allégé

La LNR a revu, vendredi, en comité directeur, le protocole sanitaire en vue de la saison 2021-2022. Pour résumer, les joueurs encore "non-immunocovid" devront subir encore trois tests PCR par semaine, les autres en étant exemptés ; les cas positifs seront mis à l’isolement dix jours ; et les reports de matchs ne seront décrétés que si une équipe compte moins de dix-neuf joueurs. Par ailleurs, les effectifs de Top 14 et Pro D2 sont "vaccinés à plus de 90 %".