Les confessions de Pierre-Henry Broncan

Pour Midi Olympique, le technicien a accepté de raconter son confinement actuel dans le Gers, comment il occupe ses journées en famille, avec quelques révélations surprenantes. Mais il détaille aussi certains enseignements de son expérience anglaise. Extraits choisis.

" Une vingtaine de cas de Coronavirus à Bath "

Au début du confinement en France, le technicien a souhaité rentrer dans son Gers natal avec sa femme et ses enfants. Il a obtenu l'accord de son employeur alors que l'inquiétude et les précautions n'étaient alors pas aussi grandes en Angleterre. Il l'explique : "On a réussi à rentrer dans la journée du mardi mais au club, tous les employés ont continué à se voir jusqu'au vendredi, même si l'entraînement a été suspendu. Ils préparaient la suite au cours de réunions, pour l'organisation générale ou le rapatriement de matériel chez les joueurs. Ils ont passé trois jours supplémentaires ensemble. [...] Le bilan, c'est qu'il y a eu une vingtaine de cas de Coronavirus au club, entre le staff et les joueurs."

" Je bataille avec Eddie Jones, qui est confiné à Tokyo "

Bien occupé chez lui entre les activités physiques ou scolaires pour les enfants et la préparation de la saison prochaine avec Castres, Pierre-Henry Broncan reste un tel amoureux de rugby qu'il continue à échanger avec de nombreux acteurs de ce jeu. Parmi eux, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale anglaise : "Je bataille sur le rugby avec Eddie Jones, avec qui je suis en contact quotidien et qui est confiné à Tokyo. C'est un passionné, comme moi, et nous nous sommes rencontrés durant mon expérience anglaise. Je lui ai présenté des projets sur lesquels je travaillais, pour avoir son expertise sur le sujet. [...] On s'échange des croquis qu'on réalise chacun de notre côté sur des bouts de papier. Eddie n'est pas trop branché informatique, il préfère à l'ancienne (rires). [...] C'est toujours intéressant, même à distance, d'échanger avec quelqu'un d'aussi pertinent que lui."

" Les entraîneurs sont d'un niveau supérieur dans le contenu rugby "

Après deux saisons à Bath, Broncan a donc choisi de retrouver le Top 14 l'été prochain, au CO. Pour autant, il confie avoir beaucoup appris : "J'ai découvert une autre approche du rugby et de l'entraînement. La planification est vraiment différente. Tout n'est pas à prendre car les mentalités ne sont pas les mêmes mais il y a des choses, dans la structuration, dont on peut s'inspirer. Les Anglais formalisent tout." Mais il l'assure : "En France, on cherche des entraîneurs étrangers car on a l'impression que c'est mieux ailleurs. [...] Combien de présidents pensent "on va prendre un étranger car il doit être meilleur " ? Pour avoir exercé en Angleterre, autant la planification et la structuration sont très bonnes, autant le contenu rugby est beaucoup moins bon qu'en France. Je l'ai toujours dit et répété : les entraîneurs français sont d'un niveau supérieur dans le contenu rugby aux entraîneurs étrangers."

Retrouvez l'intégralité de l'entretien dans l'édition de vendredi de Midi Olympique ou ici.