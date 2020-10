Les compositions de Toulon-Bristol, accord entre la FFR et la LNR... Les 5 infos de ce jeudi

La FFR et la LNR ont un accord

La FFR et la LNR ont enfin trouvé un accord quant à la disposition des internationaux pour les matchs du XV de France cet automne. Les six rencontres prévues initialement auront bien lieu. Cependant, chaque joueur ne pourra disputer que trois matchs maximum. Chaque mercredi soir, trois joueurs retourneront dans leur club. Les Bleus doivent se retrouver ce dimanche 19 heures à Marcoussis pour préparer le test face au Pays de Galles.

Les compositions pour la finale de Challenge Cup connues

Toulon et Bristol ont annoncé hier leur composition d'équipe pour la finale de Challenge Cup qui aura lieu à Aix en Provence ce vendredi 21h. Pour le RCT, l'expérimenté Isaia Toeava sera titulaire au centre tandis que Gervais Cordin sera à l'arrière. Les cadres comme Carbonel, Parisse ou encore Ollivon seront tous de la partie. Côté anglais, Semi Radradra est bien présent tout comme le pilier international Kyle Sinckler ou encore l'ancien toulonnais Dave Attwood.

La tuile pour Bridge et les Blacks

Gros coup dur pour la Nouvelle-Zélande et George Bridge. L'ailier des Crusaders s'est blessé à l'entraînement au niveau de la poitrine. Les All Blacks n'ont pas communiqué en plus sur la blessure mais cela semble très sérieux car le joueur sera indisponible pour une durée potentielle de six mois. La saison de George Bridge est d'ores et déjà terminée.

Un groupe de 32 joueuses pour les Bleues

Annick Hayraud et son staff ont dévoilé un groupe de 32 joueuses pour préparer le match en retard du Tournoi des 6 Nations féminin 2020 face à l'Écosse, qui aura lieu le 25 octobre prochain. Pauline Bourdon, Caroline Boujard ou encore Marjorie Mayans sont présentes.

Dusautoir et Trémoulière joueur et joueuse de la décennie ?

World Rugby a annoncé huit joueurs et huit joueuses qui se disputeront le prix de meilleur joueur et joueuse de l'année. Chez les hommes, le Français Thierry Dusautoir, meilleur joueur en 2011, est présent et fera face à pas moins de cinq All Blacks : McCaw, Carter, Read, Rettalick et Barrett. Chez les femmes, l'espoir français sera Jessy Tremoulière, meilleure joueuse du monde en 2018. Elle aura en face d'elle trois anglaises et trois néo-zélandaises notamment.