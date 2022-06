Les compos de la finale de Top 14 annoncées, TF1 diffusera les Bleus... Les cinq infos de ce jeudi !

Elles étaient attendu, et elles n'ont pas de livré de surprises. Côté castrais comme montpelliérain, Pierre-Henry Broncan et Philippe Saint-André ont reconduit leur XV des demi-finales. La charnière Arrata-Urdapilleta dictera le jeu castrais, Bouthier assurera les arrières du MHR... Du grand classique pour cette deuxième finale entre Cistes et Olympiens.

Les Bleus ont enfin trouvé leur diffuseur. Après d'intenses négociations menées par la FFR, TF1 retransmettra les deux test-matchs du XV de France au Japon, les 2 et 9 juillet prochains. Avec l'acquisition de ces droits, la Une pose un peu plus sa patte sur le rugby. Diffuseur historique de la Coupe du monde en France, la première chaîne d'Europe retransmettra pour la première fois de son histoire les test-matchs des Bleus.

Jean Gachassin est visé par une enquête pour agression sexuelle. Une femme de 27 ans a porté plainte contre l'ancien demi d'ouverture du XV de France dans les années 1960. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée organisée au casino de Bagnères-de-Bigorre, le week-end du 18 juin. Ce jeudi après-midi, l'ancien président de la Fédération française de tennis a nié les faits.

La révolution se poursuit à Lyon. Après le départ de Pierre Mignoni et l'arrivée de Xavier Garbajosa, Didier Bès renforce le staff du LOU en arriavnt comme consultant en charge de la mêlée, annonce Le Progrès. Bès a déjà occupé ce poste à Clermont. La deuxième nouveauté se nomme Coenie Basson, qui s'occupera de la défense.

Nouvelle signature pour l'USAP. Ce jeudi après-midi Perpignan a annoncé sur son compte Twitter l'officialisation de la venue de Ma'afu Fia pour une saison et une en option. Le pilier tongien de 32 ans est la huitième recrue du club catalan et vient notamment remplacer Sami Mavinga et Davit Kubriashvili.