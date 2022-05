Les compos de la finale de Challenge Cup, Meka vers Carcassonne... Voici les 5 infos du jour

Les compositions pour la finale de Challenge Cup sont tombées !

Ce vendredi soir, Toulon et Lyon s'affronteront en finale de Champions Cup au Stade Vélodrome à Marseille. Le RCT pourra notamment compter sur le retour de blessure de l'ailier springbok, Cheslin Kolbe. Les Lyonnais de Pierre Mignoni se présenteront eux avec une paire de centres Ngatai - Barassi.

Le XV de Lyon : 15. Arnold ; 14. Tuisova, 13. Barassi, 12. Ngatai, 11. Niniashvili ; 10. Berdeu, 9. Couilloud, 7. Sobela, 8. Taufua (cap.), 6. Cretin ; 5. R.Taofifenua, 4. Kpoku ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. S.Taofifenua.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Kaabèche, 18. Gomez-Kodela, 19. Lambey, 20. Goujon, 21. Fainga’a, 22. Doussain, 23. Mignot.

Le XV de Toulon : 15. Luc ; 14. Kolbe, 13. Hériteau, 12. Paia’aua, 11. Villière ; 10. Carbonel, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. Parisse, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Etzebeth ; 3. Gigashvili, 2. Tolofua, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Étrillard, 17. Devaux, 18. Setiano, 19. Rebbadj, 20. Smaïli, 21. Blanc, 22. Wainiqolo, 23. Isa.

Le groupe des Bleus pour l'étape des Sevens à Londres révélé

Après avoir arraché le bronze lors du tournoi de Toulouse, le week-end dernier, les Bleus joueront ce week-end à Londres pour une nouvelle étape du circuit mondial. Alors qu'elle s'apprête à faire face à une poule relevée, l'équipe de France pourra compter sur la présence dans le groupe du Lyonnais Ethan Dumortier, ainsi que celle du Toulousain Nelson Épée.

Voici le groupe tricolore : Jonathan Laugel, Nelson Épée, Ethan Dumortier, William Iraguha, Marius Domon, Paulin Riva (cap.), Esteban Capilla, Pierre Mignot, Aaron Grandidier, Thibaud, Mazzoleni, Joachim Trouabal, Jordan Sepho, Guillaume Bouche.

Sevens - Joachim Trouabal (France)Midi Olympique

Une équipe d'arbitres exclusivement féminine pour la Coupe du Monde 2022 en Nouvelle-Zélande

World Rugby a officialisé ce jeudi l'équipe d'arbitres qui officiera lors de la Coupe du monde féminine 2022, du 8 octobre au 12 novembre 2022. Sélectionnée au sein de 11 fédérations différentes, l'équipe d'officiels sera exclusivement féminine. Les Françaises Doriane Domenjo et Aurélie Groizeleau seront notamment de l'aventure en Nouvelle-Zélande.

L'espoir de Castres, Simon Meka, est prêté à Carcassonne

Simon Meka, troisième ligne de 22 ans, va être prêté par son club de Castres à Carcassonne, selon l'Indépendant. L'espoir du CO, en quête de temps de jeu (6 feuilles de match l'année passée) va pouvoir se développer dans un club carcassonnais en plein renouveau, puisqu'il est la douzième recrue de ce mercato estival.

Simon Meka - Castres OlympiqueIcon Sport

21 sanctions pour des paris sportifs prononcées par la LNR

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LNR a communiqué les joueurs et les clubs concernés par des citations ou des sanctions. Outre la suspension pour un cumul de trois cartons jaunes de Jean-Baptiste Dubié, on peut y apprendre que la Ligue a prononcé "21 sanctions pour non respect des obligations relatives aux paris sportifs".