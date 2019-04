Les clubs disent non au sélectionneur étranger, la sélection France 7... Les 5 infos de ce vendredi

Les clubs disent non à un sélectionneur étranger

Après le référendum lancé par Bernard Laporte et la FFR, les clubs ont rendu leur décision quant à un éventuel sélectionneur étranger à la tête du XV de France. A 59%, ces derniers sont réfractaires à un tel projet. C’est la première fois que la fédération demandait directement l’avis des présidents des clubs amateurs, sous forme d’une consultation par vote électronique.

Profusion de candidats pour succéder à Jacques Brunel

Le Top 14 regorge de techniciens qui pourraient prétendre à une place de sélectionneur au terme du mandat du Gersois Jacques Brunel. Que ce soit du côté de Lyon avec Mignoni, au Racing avec les deux Laurent, à Clermont avec Franck Azema, dans le Tarn à Castres avec Urios ou encore Fabien Galthié, les postulants ne manquent pas.

Etant donné le vote des clubs concernant un éventuel sélectionneur étranger, Bernard Laporte devra faire son choix dans cette liste qui ne manque pas de qualités.

L’avis de Dimitri Yachvili sur la charnière des Bleus

L’ancien demi de mêlée du Biarritz Olympique et du XV de France Dimitri Yachvili s’est exprimé concernant l’avenir du rugby français et les jeunes joueurs qui composent cette équipe de France. Pour lui, Romain Ntamack et Antoine Dupont « ne seront pas encore à maturité au Japon ». Il compte plus sur la jeune garde toulousaine pour le mondial en France… en 2023.

France 7, l’équipe pour Singapour dévoilée

Le manager de l’équipe de France Jérôme Daret a dévoilé sa liste de treize joueurs qui iront défendre les couleurs de la France pour le tournoi de Singapour. A noter l’absence de Stephen Parez-Edo. Le meilleur joueur du dernier tournoi Gabin Villière est bien présent.

Béziers se relance dans la course au Top 6

Après plusieurs semaines compliquées, les Biterrois ont réalisé une performance majuscule en allant chercher le match nul sur la pelouse de Nevers jeudi soir. Grâce à ces deux points, les Héraultais réintègrent provisoirement le wagon des qualifiables aux dépends de Mont-de-Marsan. Béziers semble se relever au meilleur des moments, à seulement deux journées du terme.