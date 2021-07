Les chocs européens connus, les Lions avec A.W Jones... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi

Tirage au sort de la Champions Cup : les poules et les confrontations connues

Le tirage au sort des poules de la coupe d'Europe 2021-2022 a eu lieu mercredi après-midi, à Lausanne. Les vingt-quatre clubs participants (Top 14, Pro 14, Premiership), d'abord répartis en quatre chapeaux, ont ainsi été divisés en deux poules de douze.

Poule A : La Rochelle (FRA), Exeter (ANG), Leinster (IRL) ; Racing 92 (FRA), Sale Sharks (ANG), Ulster (IRL) ; ASM Clermont (FRA), Northampton (ANG), Ospreys (PDG) ; Montpellier (FRA), Bath (ANG), Glasgow Warriors (ECO).

Poule B : Toulouse (FRA), Harlequins (ANG), Munster (IRL) ; Bordeaux-Bègles (FRA), Bristol Bears (ANG), Connacht (IRL) ; Stade français (FRA), Leicester (ANG), Scarlets (PDG) ; Castres (FRA), Wasps (ANG), Cardiff Blues (PDG).

Les champions d'Europe en titre toulousains affronteront donc les Wasps (ANG) et les Cardiff Blues (PDG). Finaliste malheureux de la dernière édition, le Stade rochelais devra d'abord dominer Bath (ANG) et les Glasgow Warriors (ECO) avant de penser à retrouver la finale. Le Racing 92 , souvent passé à deux doigts de remporter le trophée ces dernières années, se mesurera quant à lui aux Northampton Saints (ANG) et aux Ospreys (PDG). De son côte, l'Union Bordeaux-Bègles , demi-finaliste la saison passée, trouvera d'abord sur son chemin les Leicester Tigers (ANG) et les Scarlets (PDG).

L'ASM Clermont sera opposée aux Sale Sharks (ANG) et à l'Ulster (IRL). En revanche, presque sans surprise, les équipes françaises suivantes ont tiré de gros morceaux. Le Stade français affrontera par exemple les Bristol Bears, premiers de la dernière phase régulière de Premiership, ainsi que les accrocheurs Irlandais du Connacht. Enfin, Castres se mesurera aux Harlequins, champions d'Angleterre, et aux toujours très dangereux Munstermen (IRL), alors que Montpellier a touché le pire lot possible, avec les Exeter Chiefs (ANG) et le Leinster (IRL), deux favoris au titre final.

Les Lions avec Biggar ouvreur et Jones dans le XV pour leur premier test

Warren Gatland a annoncé l'équipe qui affrontera les Springboks pour le premier test match des Lions depuis quatre ans. Ce samedi, à Cape Town, Dan Biggar sera l'ouvreur titulaire. Auteur de matchs satisfaisant, van der Merwe est placé à l'aile. Le capitaine Alun Wyn Jones fait son retour dans le XV.

Le XV des Lions : 15. Hogg ; 14. A. Watson, 13. Daly, 12. Henshaw, 11. van der Merwe ; 10. Biggar, 9. Price ; 7. Curry, 8. Conan, 6. Lawes; 5. A.W Jones (cap.), 4. Itoje ; 3. Furlong, 2. Cowan-Dickie, 1. W. Jones.

Remplaçants : 16. Owens, 17. Sutherland, 18. Sinkler, 19. Beirne, 20. H. Watson, 21. Murray, 22. Farrell, 23. L. Williams.

Du renfort dans le staff des Bleues

La fédération a annoncé l'arrivée de Thomas Darracq en tant que responsable sportif des Bleues. Ancien responsable du pôle France Féminin, il rejoint l'équipe de France en même temps que Vincent Peducasse, ancien analyste vidéo d'Agen. Ces ajouts dans le staff tricolore sont faits en prévision de la coupe du monde féminine, qui se tiendra dans un peu plus d'un an maintenant. Les Bleues ont chuté deux fois dernièrement contre l'Angleterre et cherchent à passer un nouveau cap. Thomas Darracq formera ainsi un trio avec Samuel Cherouk et Stéphane Eymard, tous adjoints de la manager.

Le MHR victime d'une cyberattaque

Le club de Montpellier a révélé ce mercredi avoir été victime d'une "cyber-attaque malveillante", dans la nuit de lundi à mardi. Cela alors que le MHR est actuellement en pleine période de préparation de la saison 2021/2022. L'intervention du service informatique a néanmoins permis de limiter la nuisance.

Mogg de retour aux Brumbies

L'arrière australien Jesse Mogg, qui évoluait avec la Section paloise cette saison, a décidé de retourner dans son pays natal et de retrouver les Brumbies la saison prochaine. L'ancien wallaby (3 sélections) est de retour après six années passées en France. Opéré d'une tumeur et absent presque deux ans, l'ancien montpelliérain (32 ans) avait retrouvé les terrains en deuxième partie de saison avec Pau. Il retrouve une franchise qu'il connaît bien, pour y avoir joué de 2011 à 2015.