Les championnats écossais annulés, Pivac réduit son salaire... Les 5 infos de ce mercredi

Les championnats écossais annulés

Cinq scénarios ont été présentés aux clubs par la fédération écossaise. La moitié d'entre eux ont voté pour que la saison 2019-2020 soit considérée comme "nulle et non avenue". La fédération a donc décidé de mettre un terme à tous les championnats domestiques en cours. Aucune promotion ni relégation n'aura lieu.

Subvention d’urgence pour les clubs néo-zélandais

Le directeur général de New Zealand Rugby (NZR), Mark Hamilton, a annoncé que les franchises du pays disputant le Super Rugby allaient obtenir une aide financière jusqu'à la reprise de la compétition. Les Bulls, les Chiefs, les Crusaders, les Highlanders et les Hurricanes vont donc chacun recevoir 135 000 euros pour les trois prochains mois.

Pivac réduit son salaire

La Fédération galloise a annoncé que le sélectionneur Wayne Pivac avait accepté une baisse de salaire de 25% en raison de la crise du Coronavirus à partir du 1er avril. Il ne sera pas le seul à faire un effort financier dans cette période difficile puisque le directeur général de la WRU Martyn Phillips, ainsi que plusieurs cadres de la fédération, ont aussi accepté cette baisse de salaires.

Lestremau non conservé par Pau

L'ailier de la Section paloise, Marvin Lestremau (23 ans), dont le contrat espoir se termine en juin, a annoncé que le club béarnais ne lui a pas proposé un nouveau contrat. "C'est avec une profonde émotion que je vous annonce que je ne porterai plus le maillot vert et blanc la saison prochaine. [...] C'est une nouvelle aventure qui m'attends, mais la Section Paloise et ses supporters resteront à jamais gravés en moi."

Powell prolonge à Aurillac

Après Jack McPhee mardi, le Stade Aurillacois a annoncé hier la prolongation de son centre Christa Powell (23 ans). Le fidjien formé au Stade Français, arrivé dans le Cantal à l'été 2018, a connu ses deux premières feuilles de match chez les professionnels cette saison. Il s'est engagé avec Aurillac pour les trois prochaines saisons.