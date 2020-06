Les Blues restent leaders, les Émiratis en pôle à Béziers... Les 5 infos de ce samedi

Les Blues se font peur mais restent invaincus

Accrochés jusqu'au bout par une vaillante équipe des Highlanders, les coéquipiers de Beauden Barrett ont fini par s'imposer sur le fil à l'Eden Park (27-24). Placés sur orbite par un Caleb Clarke de gala, auteur d'un essai et d'une passe décisive, ils se sont heurtés en seconde mi-temps à un retour des joueurs de Dunedin, mais ont repris l'avantage à l'heure de jeu pour ne plus le lâcher. Ils signent leur troisième vistoire en autant de matchs et restent leaders de la compétition.

Béziers proche d'être cédé aux Émiratis

Après un mois et demi de rebondissements en tout genre, le club de Béziers a fait un grand pas vers la vente aux investisseurs franco-émirati représentés, entre autres, par Christophe Dominici. "Les deux parties se sont rencontrées à Paris pour discuter de l’avenir de l’AS Béziers Hérault, dans un climat apaisé et constructif. Durant cette réunion, les actionnaires actuels ont pu être rassurés sur l’identité des investisseurs et leur capacité financière. Dans le même temps, les comptes financiers du club sont apparus sincères et rassurants. Les deux parties ont sollicité leurs conseils afin de rédiger, dans un bref délai, un protocole d’accord, tout en entrant dans une période d’exclusivité", déclare un communiqué de l'ASBH ce samedi.

Marc Clerc dit stop

Alors qu'il s'était entendu avec les dirigeants d'Oyonnax (où il avait évolué entre 2011 et 2016) en vue de la saison qui arrive, le pilier Marc Clerc (33 ans) - qui jouait à Castres depuis deux ans - a finalement choisi de mettre un terme à sa carrière en raison d'une blessure récurrente à une hanche. "Je n’arrive pas à récupérer. J’ai été opéré le 25 octobre dernier, cela fait donc huit mois. Cela fait maintenant plus d’un an que je n’ai plus joué au rugby, c’était pour moi l’option la plus raisonnable que de dire stop."

Champions Cup - Marc Clerc (Castres) contre GloucesterIcon Sport

Agen : trois nouveaux départs

Outre le retour de prêt de l'ouvreur Leo Berdeu à Lyon et la signature du pilier Jeronimo Negrotto au Stade niçois, trois autres départs ont été confirmés par le club du côté d'Agen. Il s’agit du deuxième ligne Mickaël De Marco (31 ans) qui va raccrocher les crampons, du trois-quarts centre Alban Conduché (23 ans) qui évoluera à Dijon, et de l’ouvreur Thibaud Mazzoléni (23 ans) qui n'a pas été conservé par le SUALG.

Corbel s'engage pour deux saisons à Provence Rugby

Au lendemain de l'officialisation de la prolongation du deuxième ligne Julien Ledevedec, Provence Rugby s'est assuré la présence d'un autre joueur au solide vécu en Top 14 pour la saison prochaine. Selon La Provence, le pilier Mike Corbel (28 ans), qui évoluait à La Rochelle depuis 2013, s'est engagé pour deux ans en faveur du club aixois.