Les Bleus victorieux, l'Italie fait tomber l'Australie... Les 5 infos du week-end

La série d'invincibilité se poursuit pour les Bleus avec ce nouveau succès (30-26) face à l'Afrique du Sud. En domptant sa bête noire après les expulsions définitives d'Antoine Dupont et Pieter-Steph Du Toit, les Français s'en sont remis à un essai de Sipili Falatea dans les ultimes minutes pour s'affranchir des champions du monde dans un stade de l'Orange Vélodrome en ébullition. Une euphorie supplémentaire pour le rugby national et dans le rétroviseur cette coupe du monde en France qui se rapproche de jours en jours.

Quel exploit ! L'Italie s'est imposée (28-27) face à l'Australie pour la première fois en dix-huit confrontations. Les Azzurri ont profité de deux essais d'Ange Capuozzo et d'un essai de Pierre Bruno pour terrasser les Wallabies à Florence. À l'inverse, les Australiens ont coulé et concèdent leur deuxième défaite de la tournée. Une décpetion irréelle pour l'Australie et une joie incommensurable pour les Transalpins, qui jusqu'au bout, auront été suspendus aux échecs de leurs buteurs... et à la classe d'Ange Capuozzo.

Mauvaise nouvelle pour les Bleus. Quelques minutes après son essai, Cyril Baille est obligé de quitter la pelouse du Vélodrome. Le pilier gauche toulousain s'est plaint des adducteurs gauche durant plusieurs minutes avant d'être remplacé par Reda Wardi, qui fête à l'occasion sa première sélection. Alors que les diagnostics laissaient craindre une hernie inguinale et une probable intervention chirurgicale, les premières analyses médicales du pilier gauche seraient rassurantes.

Il était urgent de réagir pour les Anglais, battus le week-end dernier par l’Argentine. Toujours à Twickenham, Owen Farrell et ses coéquipiers ont atomisé les Japonais (52-13), trop tendres et imprécis face à la puissance anglaise. Le sélectionneur Eddie Jones peut souffler, l’Angleterre n’entre pas (encore ?) en crise. Le vrai test pour cette sélection de la rose interviendra le week-end prochain face à la Nouvelle-Zélande (avant un choc contre l’Afrique du Sud).

L’Irlande a de la ressource, mais à oublier de faire le spectacle. Après avoir battu l’Afrique du Sud (19-16), la semaine dernière, Andy Farrell a décidé de faire une revue d’effectif face aux Fidji. Les habituels finisseurs ont ajouté une nouvelle victoire à la série irlandaise, malgré un premier quart d’heure et une deuxième période à oublier. Sans forcer, mais sans sourire, l’Irlande a donc gagné, en préservant ses titulaires pour le dernier test-match face à l’Australie. Dans les même temps, les Wallabies sont tombés en Italie (28-27). Après cinq défaites de rang, les Fidji tenteront de réagir face aux Barbarians français, à Lille, samedi prochain