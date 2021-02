Les Bleus vainqueurs en Irlande, Urdapilleta fait tomber un record... Les 5 infos de ce week-end

Les Bleus l’emportent en Irlande 11 ans après

Dans le choc de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations 2021, les Bleus sont venus à bout des Irlandais sur le score de 15-13. Alors qu’ils n’avaient plus gagné en Irlande depuis 2011, les hommes de Fabien Galthié enchaînent une seconde victoire. Le capitaine Charles Ollivon et Damian Penaud ont inscrit un essai quand Brice Dulin et Grégory Alldritt ont livré une énorme performance.

Mayol est (enfin) tombé

Alors que les Toulonnais n’avaient plus perdu dans leur antre depuis septembre 2019 et une défaite face au LOU, La Rochelle a fait tomber le RCT ce samedi soir dans le choc de cette 16e journée de Top 14, grâce à une victoire 29-11. Toulon était, avec les Maritimes, la seule équipe encore invaincue à domicile cette saison. Le RCT est désormais 6e, La Rochelle est toujours le solide leader du Stade toulousain, vainqueur de Pau.

Rees-Zemmit porte le Pays de Galles

Alors que le Pays de Galles est allé s’imposer à Murrayfield, face à l’Écosse, d’un petit point (25-24), un homme a particulièrement brillé. Il s’agit de l’ailier de 20 ans, Louis Rees-Zammit. Déjà auteur d’un essai face à l’Irlande, le joueur de Gloucester a cette fois-ci inscrit un doublé dont l’essai de la victoire avec une merveille de coup de pied pour lui-même. Désormais meilleur marqueur du Tournoi, Rees-Zammit continue d’impressionner malgré son jeune âge.

Urdapilleta dans l'Histoire du Top 14

Lors de la large victoire du Castres Olympique face à Montpellier (48-17), le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta a fait tomber un record qui était pourtant difficilement atteignable. En effet, l'Argentin a inscrit la bagatelle de 33 points avec deux essais, quatre transformations et cinq pénalités. Avec cet exploit, il devient le joueur à avoir inscrit le plus grand nombre de points sur un match de Top 14. Jusqu'alors, deux hommes se partageaient ce record. Le Narbonnais Cédric Rosalen avait inscrit 32 points face à Montauban le 18 novembre 2006 tandis que le Bayonnais Benjamin Boyet avait fait autant contre Agen le 7 octobre 2012.

Kolisi prend la direction des Sharks

C'est un gros coup sur le marché des transferts que viennent de réaliser les Sharks. En effet, la franchise de Durban a enregistré une arrivée de poids pour les prochaines saisons en la personne de Siya Kolisi, le capitaine des champions du monde sud-africain lors de Mondial au Japon en 2019. Après 11 ans passés dans la franchise des Stormers, le troisième ligne de 29 ans va tenter de ramener les Sharks tout en haut de l'affiche, eux qui viennent de perdre la finale de Currie Cup face aux Bulls. Avec les Stormers, Kolisi aura joué 118 matchs de Super Rugby.