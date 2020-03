Les Bleus sans Thomas, l'Italie reporte l'ensemble de ses matchs... Les 5 infos de ce jeudi

Pas de déplacement à Édimbourg pour Teddy Thomas

Il était titulaire depuis les trois matchs du Tournoi des 6 Nations, mais pour affronter l’Écosse Fabien Galthié a préféré se passer de Teddy Thomas. Il est remplacé par le Clermontois Damian Penaud qui revient tout juste de sa blessure au mollet. D'autres joueurs comme Boris Palu ou Cameron Woki retournent aussi dans leurs clubs.

Tous les matchs Italie-Angleterre reportés

Les organisateurs des Six Nations ont affirmé ce jeudi que l'ensemble des matchs Italie-Angleterre ne seraient pas joués le week-end prochain à cause de l'épidémie de Coronavirus. Le week-end du 13/14 et 15 mars, il n'y aura aucune confrontation entre ces deux nations. Quant aux autres matchs des différents Tournois, ils devraient être disputés.

Le choc Angleterre-Pays de Galles

Dans la journée, les différentes compositions du match opposant les Anglais aux Gallois sont sorties. Le sélectionneur du Pays de Galles procède à quatre changements dans XV de départ avec notamment Tomos Williams qui redevient titulaire à la place Gareth Davies. Côté Anglais, Eddie Jones change deux joueurs, Anthony Watson et Mark Wilson seront titulaires à la place de Jordan Joseph et Sam Underhill. Rendez-vous ce samedi, à 17h45 pour le match à Twickenham.

L'ECPR fait appel contre Boudjellal

L'institution ECPR est déçue par la décision du Tribunal Correctionnel, ils vont faire appel contre Mourad Boudjellal. Cette affaire remonte à 2018, l'ancien président du RCT était accusé de « comportement homophobe » par cette même institution. Après avoir perdu en première instance, l'ECPR fait appel.

La fin des essais à la base des poteaux

World Rugby a décidé de supprimer la règle qui permettait aux joueurs de marquer des essais aux pieds des perches. Cette nouvelle mesure sera officiellement validée en mai prochain avant de prendre effet pour la saison 2020-2021.

Par Léo Couffin