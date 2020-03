Les Bleus perdent leur 1er match, l'Angleterre en tête du Tournoi... Les 5 infos du week-end

Sombre après-midi pour le XV de France

À Murreyfields, nos Français se sont cassés les dents face à une équipe d'Ecosse remplie de détermination. La défense a été l'atout majeur du XV du chardon, ne laissant pas d'espace aux lignes arrières française, les Bleus n'avaient pas les clés pour mettre en danger les Ecossais. Pour se rendre la tâche encore plus difficile, les hommes de Fabien Galthié se sont retrouvés à 14 la quasi totalité de la rencontre. Dans un premier temps avec le carton jaune de François Cros (5e) et le carton rouge de Mohamed Haouas qui survient avant la mi-temps (37e). À croire que le sort s'acharne sur le XV de France, Camille Chat s'est blessé à l'échauffement, Romain Ntamack est sorti sur commotion (8e), Damian Penaud et Antoine Dupont n'ont pas pu tenir toute la rencontre. Un match a oublié pour nos Bleus.

Les Anglais a égalité avec les Bleus

Le XV de la Rose se sort du piège gallois, sans faire un grand match Owen Farell et ses coéquipiers ont assuré l'essentiel, grâce à cette victoire les Anglais jouent encore le titre. À chaque fois qu'ils se retrouvés dans les 22 mètres gallois, ils ont su concrétiser leurs actions. Sur les impacts, l'Angleterre marquée son adversaire en étant largement plus dominateur dans ce secteur de jeu. Avec un Owen Farell en grande forme réalisant un 100% au pied, les hommes d'Eddie Jones étaient en confiance. Les Anglais laisseront filer le bonus offensif.

Match reporté pour les féminines

Les Bleues n'ont pas pu jouer leur match contre l'Ecosse. Pour la simple raison qu'une joueuse ecossaise a attrapé le Coronavirus, le match a donc été annulé, il sera reporté ultérieurement.

Les Bleuets s'imposent en Ecosse

Une deuxième victoire qui fait du bien aux jeunes françai. Petit à petit les Bleuets montent en puissance avec un bonus offensif. Il faudra confirmer le week-end prochain contre les Irlandais pour sortir la tête haute de ce Tournoi. En tenant bon sur la durée, les coéquipiers de Jordan Joseph ont su concrétiser leurs actions.

Joe Marler risque gros

C'était le moment comique de la rencontre Angleterre-Pays de Galles, après un moment de tension entre les deux équipes le pilier gauche anglais s'est permis de pincé les partie génitales du capitaine gallois AW Jones. Si le geste fait rire les amateurs du ballon ovale, la sanction qu'encourt Joe Marler n'a rien de comique, l'Anglais risque entre 12 semaines à 4 ans de suspensions. Affaire à suivre...

Par Léo Couffin