Les Bleus malheureux, des All Blacks conquérants... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Les Bleus s'inclinent lors du dernier test en Australie

Comme au premier match, le XV de France est passé tout près d'une victoire sur les Wallabies pour leur dernière rencontre en Australie. Finalement battus 33-30 sur une dernière pénalité de Noah Lolesio, auteur de 23 points, les hommes de Fabien Galthié finissent la tournée avec un succès et deux défaites. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié a souligné "l'exemplarité du groupe".

La Nouvelle-Zélande étrille les Fidji

Pour le deuxième match entre les deux formations, les All Blacks ont facilement disposé des Fidiens, 60-13. Au cœur de ce nouveau succès probant, l'ailier Sevu Reece a inscrit un triplé, une semaine après le quadruplé du pilier Dane Coles, toujours face aux hommes de Vern Cotter. Les Néo-Zélandais enchaînent trois victoires en autant de rencontres avant de rencontrer l'Australie dans le cadre du Rugby Championship, le 21 août prochain.

Les Samoa qualifiés pour la Coupe du monde

Ce samedi, les Samoa se sont solidement imposés face aux Tonga (37-15), en match de qualification pour le Mondial 2023. Après avoir gagné 42-13 le match aller, les coéquipiers de Michael Alaalatoa ont confirmé leur domination sur les Tonguiens. Les Samoans se retrouveront donc dans la poule de l'Angleterre, du Japon et de l'Argentine. Les Tonga peuvent encore se qualifier en remportant un Tournoi face à Hong Kong, la Malaisie et la Corée du Sud.

Le sélectionneur de la Géorgie hospitalisé en raison du Covid-19

L'entraîneur des Lelos, Levan Maisashvili, a contracté le virus la semaine dernière et a dû rejoindre l'hôpital de Johannesburg, en Afrique du Sud. Dans un communiqué publié par l'agence de presse Reuters, Levan Maisashvili serait "dans un état grave, sous respiration artificielle avec de sérieux dommages aux poumons".

L'Argentine s'impose au pays de Galles pour son troisième match de préparation

Après une victoire difficile sur la Roumanie (24-17) et un match nul face au pays de Galles (20-20), les Pumas retrouvaient le XV du Poireau ce samedi, pour leur dernier test match avant le Rugby Championship, fin août. Dominateurs durant toute la rencontre, les hommes de Mario Ledesma se sont imposés grâce à des essais de Mathias Moroni, Tomas Cubelli et Pablo Matera. Au coup d'envoi, 9 joueurs du Top 14 et un joueur de Pro D2 (Rodrigo Bruni, Vannes) ont débuté la rencontre.