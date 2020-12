Les Bleus face aux Blacks en 2023, désillusion pour le Toulouse Olympique... Les 5 infos de ce lundi

Les Bleus avec les Blacks au Mondial 2023 !

L'équipe de France peut-être satisfaite du tirage au sort de la Coupe du monde 2023 effectué ce lundi à Paris. En effet, les Bleus éviteront les retrouvailles redoutées avec l'Argentine et se retrouvent dans une poule où les quarts de finale paraissent accessibles puisqu'ils affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Italie, Amérique 1 et Afrique 1. La confrontation face aux All Blacks sera une magnifique affiche du premier tour et il faut rappeler que les deux équipes étaient déjà dans la même poule en 2011 et s'étaient retrouvées en finale.

Le Toulouse Olympique non retenu pour la Super League

Le Toulouse Olympique XIII avait tout mis en oeuvre en coulisses pour intégrer la prestigieuse Super League en 2021. Malheureusement pour la formation haut-garonnaise, la Fédération anglaise a décidé de donner sa chance au club anglais de Leigh pour remplacer Toronto. Les Dragons catalans restent donc la seule équipe française engagée dans la compétition majeure de l'hémisphère Nord.

Bernard Sarrazain, le président du club de la Ville rose, a commenté cette nouvelle : "Tout d’abord, je tiens à féliciter Leigh et à leur souhaiter tout le meilleur pour la saison à venir. De notre côté, bien entendu, nous sommes déçus par cette décision mais nous nous étions préparés à toutes les éventualités." Le TO va aborder sa cinquième saison de Championship avec une ambition maximale.

Rugby à XIII - Le Toulouse Olympique contre Toronto Wolfpack

Narjissi se retire (déjà) de l'entraînement à Agen

Information Midi Olympique - À partir de ce lundi, l’ex-talonneur d’Agen, Djalil Narjissi n’entraînera plus les avants du SUALG. Il avait pris ses fonctions à la mi-novembre.

Pris par ses obligations professionnelles, Narjissi est pompier professionnel à mi-temps, et dans l’incapacité de terminer sa formation d’entraîneur professionnel, l’ex-talonneur a choisi de se retirer de l’entraînement d’Agen. Le club devrait communiquer dans les prochaines heures ou jours pour savoir qui remplacera l’adjoint du nouveau manager, Regis Sonnes arrivé pour suppléer Christophe Laussucq.

Clermont perd Vahaamahina pour au moins un mois

Sorti à la demi-heure de jeu face à Bristol ce week-end, Sébastien Vahaamahina ne rejouera pas en 2020. En effet, le deuxième ligne international souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit. Cette blessure le privera des terrains pendant au moins un mois.

L'ailier springbok Dyantyi suspendu quatre ans pour dopage

L'ailier de 26 ans de la franchise des Lions, basée à Johannesburg, a été testé positif à la méthandiénone, à la méthyltestostérone, deux stéroïdes, et au LGD-4033, un anabolisant lors d'un rassemblement en équipe nationale l'année dernière. Dyantyi avait demandé à ce que son échantillon B soit testé mais celui-ci s'est également révélé positif.

Le natif d'East London s'est fait connaître en 2018, engagé en Super Rugby sous le maillot des Lions, attirant l'attention de Rassie Erasmus, alors tout nouveau sélectionneur des Springboks. Il a inscrit six essais lors de ses 13 sélections et a été élu "révélation de l'année" par World Rugby fin 2018.