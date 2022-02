Les Bleus en tête, la fuite des cerveaux à Toulon... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Les Bleus font tomber l’Irlande et conservent la tête du Tournoi

Une semaine après sa victoire bonifiée face à l’Italie (37-10), qui avait permis aux Bleus de bien commencer le Tournoi, le XV de France vient d’enchaîner une seconde victoire consécutive, après un énorme combat. Opposés à l’Irlande, dans un stade de France où tous les billets avaient été achetés depuis de longues semaines, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont sorti une performance de qualité pour faire tomber le XV du Trèfle, 30-24.

Carbonel va quitter Toulon...

Louis Carbonel quittera sa maison, celle qui l'a vu grandir, s'épanouir, et même devenir un joueur international. Un envol vers Montpellier comme l'a affirmé Canal + hier (information que nous confirmons) qui est synonyme d'une nouvelle étape dans la vie de rugbyman du jeune ouvreur. Une histoire d'amour avec le RCT qui s'est peu à peu effritée ces derniers mois puis définitivement dissoute par ce transfert. Le demi d'ouverture rejoindra les rangs cistes, pour trois saisons comme l'annonçait hier la chaîne cryptée.

... qui perdra aussi Etzebeth

Arrivé comme une superstar dans le Var, le deuxième ligne Eben Etzebeth (30 ans ; 103 sélections) terminera la saison avec Toulon avant de revenir en Afrique du Sud. Le club toulonnais a communiqué officiellement son départ. "Je suis triste de devoir quitter Toulon et mes coéquipiers à la fin de la saison mais des raisons personnelles m'y contraignent." Voila comment le colosse du Cap explique aux supporters et au public son départ anticipé du club varois. Après trois saisons, il a pour l'heure disputé 23 rencontres, 21 en tant que titulaire. La franchise des Sharks est "en négociations avancées", selon les informations des médias sud-africain.

Imhoff a inscrit son 100ème essai face à Pau

L'ailier argentin du Racing 92, qui s'est récemment hissé dans le haut du classement des meilleurs marqueurs de Champions Cup, vient encore une fois de franchir un nouveau cap. Face à Pau ce samedi, sur une passe de Beale, "Coquito" a marqué son 100ème essai sur la pelouse de la Défense Arena.

Brive s'adjuge le derby contre Clermont

Les Brivistes se sont imposés 27 à 20 face à l'ASM. Pour ce 103e derby du Massif Central, les Corréziens ont fait la différence dans le second acte. Avec ce succès, Brive s'éloigne de la zone rouge. Les Corréziens reviennent à trois points de leur adversaire du jour. Du côté des Clermontois, cette défaite à zéro point les éloigne du Top 6. L'ASM compte neuf points de retard sur le dernier qualifiable, Toulouse.