Les Bleus cinquièmes au classement World Rugby, le MHR se renforce... Les infos de ce lundi

Paenga-Amosa officiellement à Montpellier

Le MHR se renforce au poste de talonneur. Ce lundi, le club héraultais a officialisé l'arrivée du talonneur australien Brandon Paenga-Amosa. L'ancien joueur des Brumbies intègre dès maintenant l'effectif montpelliérain. Le Wallaby a signé pour deux saisons plus une en option.

Naqalevu absent six semaines

Coup dur pour Clermont. Touché à la main avec la sélection fidjienne face au pays de Galles, Apisai Naqalevu va être éloigné des pelouses durant de nombreuses semaines. L'ancien Bordelais va être opéré du quatrième métacarpe et ne sera pas de retour avant début 2022. Au total, le centre va manquer environ six semaines de compétition.

Les Français dépassent l'Australie au classement World Rugby

Grâce à leur victoire probante sur la Nouvelle-Zélande (40-25) et a leur bonne tournée d'automne, les Bleus remontent au cinquième rang du classement des nations World Rugby. Le XV de France dépasse l'Australie, qui a perdu ses trois matchs de la tournée. Les Springboks profitent de la double défaite des All Blacks pour passer premiers.

Ruru arrive à Provence Rugby

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique il y a quelques semaines, le demi de mêlée néo-zélandais Jonathan Ruru (28 ans) est le successeur de Ludovic Radosavljevic à Aix-en-Provence. L’international maori et néo-zélandais à VII a été libéré de son engagement par les Blues pour lui permettre de rejoindre la France.

McKenzie signe au Japon

L'arrière All Black Damian McKenzie (21 sélections) évoluera bien au Japon la saison prochaine. Le désormais ex-joueur des Chiefs suit la mouvance de nombreux joueurs du Sud qui arrivent en League One, à seulement 26 ans et à deux ans de la Coupe du Monde 2023.