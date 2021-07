Les Bleus battus sur le fil, les Bleuets enfoncent l’Écosse... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Immense déception des Bleus, battus sur le fil par l'Australie

Le XV de France s’est incliné ce mercredi à Brisbane, face à l’Australie (23-21), dans un premier rendez-vous d’une série de trois tests. Et ce alors que les Bleus avaient mené d’un bout à l’autre de la rencontre, grâce notamment à un doublé de Gabin Villière. Pourtant, les Tricolores se sont inclinés sur le fil, suite à un cafouillage d'Iribaren et de Jaminet, peu après la sirène… La France retrouvera l'Australie mardi prochain, à l'AAMI Park de Melbourne.

Les Bleuets poursuivent leur marche en avant en dominant l’Écosse

Troisième victoire consécutive pour la France dans cette édition des 6 nations U20. Les Bleuets sont venus à bout de l’Écosse à l’Arms Park de Cardiff (45-21). Vite réduits à 14 après l'exclusion d'Enzo Reybier, ils sont parvenus à décrocher le point de bonus offensif, et défieront l'Irlande lors de la prochaine et ultime journée du Tournoi, pour peut-être aller chercher une honorifique deuxième place.

Les Lions subissent la loi du Covid

Avant d'avoir sèchement battu les Sharks (54-7), les Lions britanniques et irlandais ont annoncé mardi que leur match contre les Bulls avait été reporté en raison de plusieurs cas de contaminations au Covid-19 dans l'équipe locale, menaçant la suite de leur tournée sud-africaine. À noter qu'un membre de l'encadrement des Lions britanniques et irlandais a également été testé positif au Covid-19 mercredi. Cette personne, dont l'identité n'a pas été dévoilée, et quatre de ses contacts proches - deux joueurs et deux membres du staff - ont été placés à l'isolement.

Afrique du Sud-Géorgie annulé pour cause de Covid

Le deuxième test qui devait avoir lieu entre l'Afrique du Sud et la Géorgie à l'Emirates Airline Park (Johannesbourg) vendredi soir a été annulé. Les deux équipes ont rapporté des cas de Covid, 12 tests positifs pour les Boks, 4 côté Géorgiens. Lors du premier match, les hommes de Jacques Nienaber s'étaient imposés 40 à 9. "Dans le contexte de perte de vies humaines et de dommages économiques que le Covid est en train de causer, l'annulation de ce match est anodine. Mais c'est une grande déception pour les acteurs de cette rencontre" a déclaré Jurie Roux, CEO de la Fédération sud-africaine.

Retière blessé et absent au moins 3 mois

L'ailier rochelais Arthur Retière a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été opéré d'une pubalgie, l'éloignant des terrains "entre 3 et 4 mois" selon ses termes. L'international français manquera donc le début de saison avec son équipe.