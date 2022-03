Les Bleus au sommet, Toulouse se reprend... Les cinq infos du week-end

Les Bleus touchent les sommets !

Devant à la pause (18-6), le XV de France a su tenir son avance pour finalement s’imposer 25-13 ce samedi dans un Stade de France en fusion. Les Bleus ont marqué trois essais (signés Gaël Fickou, François Cros et Antoine Dupont) et, grâce à ce succès face aux Anglais, réalisent le Grand Chelem. Historique et émotionnel.

Et les Bleuets ont suivi le pas des "grands" !

En parvenant à battre l’Angleterre 26-22 au bout du suspens, l’équipe de France des moins de 20 ans a rempli son contrat pour confirmer sa seconde place dans le Tournoi des VI Nations U20. Mais comme le XV d’Irlande n’a pas craqué lors de son dernier match face à l’Ecosse (59-5), les Bleuets terminent deuxième du classement, avec 4 victoires pour une seule défaite.

Toulouse retrouve le sourire

Victorieux de Montpellier avec le bonus offensif (35-10), ce dimanche en match retard de la 15ème journée, le Stade Toulousain réintègre le top 6 et s’offre surtout une belle bouffée d’oxygène, grâce à une prestation encourageante, ce alors qu’il manquait encore tous les internationaux. Le MHR, lui, conserve quand même sa place de leader.

L'Italie crée l'exploit au pays de Galles

Menée à une minute de la fin, l’Italie, grâce à une splendide relance d’Ange Capuozzo conclue par Edoardo Padovani, s’est imposée d’un petit point au Pays de Galles, 21-22.

Exceptionnel ! L’Italie, qui n’avait plus gagné dans le Tournoi depuis 2015, s’est offert un succès historique au Millennium Stadium (21-22). Ainsi, les Italiens terminent cette édition 2022 sur une belle note. Tenant du titre, le Pays de Galles finit, quant à lui, ce Tournoi avec quatre défaites pour une seule victoire.

Zanon joker médical de la Section

La Section paloise a engagé un joker médical de calibre international en la personne de Marco Zanon (24 ans, 15 sélections). Le centre italien, entré en jeu à Cardiff ce samedi, est arrivé dans le Béarn dès dimanche soir.

Le trois-quarts, qui évoluait sous les couleurs de Trévise depuis 2017, a été engagé comme joker médical et restera à Pau jusqu’au mois de juin. Sa venue a été motivée par les nombreuses absences au poste de centre. Après la récente blessure à un mollet d’Eliott Roudil, les Béarnais n’avaient plus qu’un seul spécialiste valide : Tumua Manu. "L’arrivée de Marco Zanon répond à une réelle nécessité pour terminer notre saison et aborder sereinement les matchs importants à venir", se félicite le manager Sébastien Piqueronies. Zanon pourrait être aligné dès samedi face à Perpignan.