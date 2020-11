Les Bleus affronteront l’Angleterre, La Rochelle solide leader… Les 5 infos de ce week-end

Un Crunch en finale

Après une victoire au pays de Galles 13 à 24, le XV de la Rose s’est logiquement qualifié pour la finale de l’Autumn Nations Cup. Dans la soirée de samedi, le XV de France a gagné son dernier match à la maison en 2020 face à l’Italie 36 à 5. Un succès qui a mis du temps à se dessiner. Les joueurs français n’ayant pas encore trop d’automatismes, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour que les Bleus s’échappent au score. Sur les cinq essais inscrits, Gabin Villière, Sekou Macalou et Jonathan Danty ont scoré pour la première fois sous le maillot tricolore. Les Bleus retrouveront donc l’Angleterre dimanche prochain à Twickenham à 15 heures.

Six changements pour préparer la finale

Après la victoire et la qualification de la France pour la finale de l’Autumn Nations Cup, Fabien Galthié a dévoilé dimanche la liste des 31 joueurs qui prépareront toute la semaine le match contre l’Angleterre. En plus des changements obligatoires dus à la règle des trois feuilles de matchs de Baptiste Serin et de Teddy Thomas remplacés par Sébastien Bézy et Donovan Taofifenua, le sélectionneur des Bleus a appelé Etrillard, Tolofua, Barassi et Ducat. Les quatre joueurs remplacent respectivement Baubigny, Sanconnie, Cordin et Klemenczak.

La Rochelle conserve sa première place, Bordeaux au finish

Ce week-end était marqué par la dixième journée de Top 14, La Rochelle, vainqueur contre Brive à Marcel-Deflandre 36-22, conserve sa première place. Dans le même temps, Bordeaux-Bègles réalise le même coup qu’à Castres il y a quinze jours avec une victoire obtenue dans les dernières minutes au GGL Stadium de Montpellier. Autre fait marquant de cette journée, le carton de Clermont sur la pelouse de Castres 14 à 40.

Un talonneur arrive à Clermont

À la recherche d’un talonneur après la grave blessure de Beheregaray (rupture d’un ligament croisé), Clermont s’était rapidement mis à la recherche d’un joker médical. Selon nos informations, l’ASMCA aurait trouvé son joker. Il s’agirait du talonneur sud-africain Reinach Venter. Le joueur des Cheetahs devrait arriver dans les prochains jours en Auvergne.

Les All Blacks font un grand pas vers une victoire en Rugby Championship

Samedi matin, la Nouvelle-Zélande a surclassé une équipe d’Argentine fatiguée 38 à 0. Grâce à ce succès, les All Blacks sont quasiment assuré de gagner cette édition du Rugby Championship, il faudrait que l’Australie gagne son match de la semaine prochaine d’une centaine de point pour s’adjuger la victoire finale de ce Tri Nations 2020. Avant cette rencontre, la Nouvelle-Zélande a réalisé un super hommage en posant un maillot des All Blacks floqué au nom de la légende du football argentin Diego Maradona décédé mercredi.