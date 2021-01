Les Bleus à 37 plus 5 en vue du Tournoi, les Septistes français en stage... Les 5 infos de ce lundi

Le XV de France à 37+5 pour préparer le Tournoi

Ce lundi, un comité directeur de la LNR se rassemblait pour valider l'accord entre la Ligue et la Fédération concernant la mise à disposition des joueurs pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Comme il était annoncé, le sélectionneur Fabien Galthié et son staff disposeront bien de 37 joueurs plus cinq partenaires d'entraînement qui interviendront surtout lors des séances à haute intensité. Les Bleus feront leur entrée en lice dans la compétition le 6 février prochain avec un déplacement en Italie.

XV de France - Les Bleus à la fin d'un séance d'entraînement à MarcoussisIcon Sport

Aimé-Giral pourrait devenir centre de vaccination

Voilà qui pourrait changer quelques choses au sein du club usapiste. Dans les colonnes de l'Indépendant, le président de Perpignan François Rivière a expliqué avoir envoyé une demande à la préfecture pour que le stade Aimé-Giral deviennent un point de vaccination contre la Covid-19. Les abonnés du club pourraient bénéficier de ces vaccinations. "Il y a plusieurs points qui m'ont poussé à avoir cette réflexion. Déjà, un tiers de nos abonnés a plus de 65 ans et un autre tiers a entre 50 et 65 ans. Nous avons donc une clientèle qui est référence par rapport aux personnes concernées par ce vaccin" a justifié le président de l'actuel leader de Pro D2.

Après Puech, Pau perd Harris

La Section Paloise enchaîne les coups durs. Après la grave blessure du capitaine Martin Puech qui sera éloigné des terrains pour plusieurs mois, c'est le demi d'ouverture Mike Harris qui sera indisponible. En effet, l'australo-néo-zélandais souffrait depuis quelques temps du tendon d'Achille et devra également se faire opérer. Celui qui ne compte que trois feuilles en Top 14 cette saison devrait être absent pendant environ trois mois.

France 7 : 17 joueurs sont en stage

Le staff de l'équipe de France à 7 a communiqué une liste de 17 joueurs qui sont actuellement en stage à l'INSEP à Paris. Ce stage de rentrée a déjà commencé et se déroulera jusqu'au 15 janvier. Voici les noms des 17 joueurs convoqués : Alerte Lecluse, Benard, Bouhraoua, Colombet, Huyard, Laugel, Mazzoleni, Mignot, O'Connor, Parez, Riva, Sepho, Simon, Trouabal, Valleau (FFR), Lakafia (Tours/FFR), Iraguha (Massy/FFR).

Van der Merwe à Worcester

Les Worcester Warriors, en difficulté en Premiership avec une onzième et avant dernière place, ont obtenu ce lundi la signature de l'ailier international écossais Duhan Van der Merwe (25 ans, 5 sélections). Le puissant joueur (1m93, 100 kg) va connaître un quatrième club après les Bulls, Montpellier et Edimbourg, son club actuel. Van der Merwe va rejoindre un autre membre du XV du Chardon, le demi d'ouverture Duncan Weir.