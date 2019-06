Les Bleuets défendront leur titre, Arthur Vincent prolonge au MHR… Les 5 infos de ce lundi

Les Bleuets impressionnent face à l’Afrique du Sud

Déconcertants de facilité et de sérénité, les Bleuets ont disposé des Springboks (20-7) et se qualifient pour la deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Les hommes de Piqueronies ont livré une copie sans fausse note, avec notamment une prestation tonitruante du troisième-ligne du Stade Rochelais Matthias Haddad-Victor. Les Tricolores retrouveront l’Australie pour la grande finale ce samedi.

La joie des Bleuets qui se qualifient en finaleOther Agency

Tempête en Argentine pour le Mondial U20

Les matches Nouvelle-Zélande - Pays de Galles et Écosse - Italie ont dû être arrêtés suite à de violentes averses et une petite tempête qui s'est abattue autour de la 20e minute. Un arrêt qui a duré plus de 40 minutes. Les rencontres se sont soldées sur la victoire du Pays de Galles (8-7) et de l'Italie (26-19). De facto, la demi-finale des Bleuets a été décalée à 20h45, initialement prévue à 20h30.

Arthur Vincent prolonge au MHR

Selon son club, Arthur Vincent vient de prolonger son contrat espoir de deux années supplémentaires avant de devenir officiellement professionnel pour la saison 2020-2021. Pur produit de la formation Montpelliéraine, le centre joue actuellement la Coupe du Monde avec les U20 du XV de France et en tant que capitaine.

Clermont jouera La Rochelle et Lyon en août

Quelques jours après la déception de la finale perdue au stade de France contre le Stade toulousain, les Clermontois vont se préparer à la rentrée du championnat en affrontant les deux derniers demi-finalistes du Top 14, à savoir La Rochelle (9 août) et Lyon (16 août).

Aix-en-Provence : Jammes en renfort

Le jeune talonneur de Brive Loick Jammes viendrait de rejoindre Provence Rugby selon La Montagne. Après une saison compliquée en Corrère, le joueur de 24 ans viendra se relancer en Pro D2 dans un club toujours plus ambitieux. Avec seulement 5 titularisations cette saison sous le maillot noir et blanc, il ne s’est jamais imposé, toujours dans l’ombre du duo de tête, François Da Ros et Thomas Acquier.