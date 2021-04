Les Bleues victorieuses, la remontada de l'ASM... Les 5 infos pour commencer ce lundi de Pâques ☕️

Les Bleues surclassent les Galloises

Dans un match qu'elles ont dominé de la tête et des épaules, les joueuses d'Annick Hayraud ont facilement battu le pays de Galles en ouverture du Tournoi sans jamais trembler (53-0). Caroline Boujard a notamment brillé en inscrivant un triplé parmi les 8 essais marqués par les Françaises. Les Françaises n’ont laissé aucune chance aux Galloises puisqu’elles avaient débuté la rencontre par un essai dès la 3e minute par l’intermédiaire de Caroline Boujard.

Le Stade Toulousain s'offre le Munster

Enorme performance du Stade toulousain . Après avoir été mené presque tout au long de la partie, le Stade toulousain s'est finalement imposé sur le fil face au Munster (33-40). Les coéquipiers d'Antoine Dupont, auteur de deux essais libérateurs en fin de match, filent vers les quarts de finale où ils retrouveront Clermont pour un duel 100% français.

Qualification historique en quart pour l'UBB

Malmenés en première période mais devants à la pause grâce au pied de Jalibert (15-14), les joueurs de Christophe Urios ont étouffé les Bristol Bears dans le deuxième acte pour s'imposer largement (36-17) dans ce huitième de finale de Champions Cup. Bordeaux-Bègles rejoint donc le Racing 92 en quart pour la toute première fois de son histoire dans la compétition.

Lyon s'nicline, Clermont, La Rochelle et le Racing rejoignent les quarts de finale

Les Lyonnais ont mené au Sandy Park, grâce à une belle entame, mais c’est bien Exeter qui valide son billet pour les quarts de finale grâce à une montée en puissance. L'ASM Clermont l'emporte sur le fil, le Stade rochelais s'assure la victoire et le Racing surclasse Edinburgh. Le Lou et le RCT (défaite sur tapis vert) sont donc les deux seuls clubs français à ne pas s'être qualifié pour les quarts de finale.

Les Bleus s'inclinent en finale du Tournoi de Dubaï

L'équipe de France de Rugby à 7 a terminé deuxième du Tournoi de Dubaï ce samedi. Après un beau parcours, les Bleus se sont inclinés face à l'Argentine en finale 19 à 7. Une défaite frustrante, qui ne doit pas pour autant faire oublier le beau parcours des Français, qui disputaient leur premier Tournoi depuis plus d'un an après avoir déclaré forfait à Madrid. Les Bleus disputaient leur premier Tournoi depuis plus d'un an et préparent le Tournoi de qualification olympique prévu fin juin.