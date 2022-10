Les Bleues qualifiées, du changement dans le groupe du XV de France... Les 5 infos de ce week-end

Ce lundi soir à Paris, la 69e cérémonie des Oscars Midi Olympique sera "the place to be". Une soirée exceptionnelle, à laquelle prendront part tous les capitaines ayant remporté la fameuse Coupe du monde depuis sa création. Ainsi, David Kirk (Nouvelle-Zélande, 1987), Nick Farr-Jones (Australie 1991), François Pieenar (Afrique du Sud, 1995), John Eales (Australie 1999), Martin Johnson (Angleterre, 2003), John Smit (Afrique du Sud, 2007), Richie McCaw (Nouvelle-Zélande, 2011 et 2015) et Siya Kolisi (Afrique du Sud, 2019) seront présents. La soirée sera à suivre en direct à partir de 20h30 sur rugbyrama.fr et midi-olympique.fr.

Mission accomplie pour les Bleues qui s'offrent le bonus offensif face au Fidji (44-0). Un objectif comptable atteint qui ouvre la porte des quarts de finale de la Coupe du monde féminine. En terminant à la quatrième place toutes poules confondues (11 points), soit la meilleure deuxième, la France affrontera l’équipe classée cinquième, soit l’Italie.

C'était attendu, c'est désormais officiel, trois nouveaux joueurs intègrent le groupe France pour pallier des forfaits. De ce fait, Thomas Jolmès, Clément Castets et Louis Le Brun vont rejoindre Marcoussis dans les prochaines heures en lieu et place de Florian Verhaeghe, Jean-Baptiste Gros et Romain Buros.

Après les blessures de Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros, il faisait partie des favoris pour faire partie du XV des Bleus pour la tournée de novembre. Mais Reda Wardi a compromis sa participation à ces trois tests après avoir été expulsé face à Toulouse dimanche soir, en Top 14. Il pourrait être remplacé par Jérôme Rey dans le groupe des Bleus.

Castres continue de se renforcer avec des recrues venues de Pro D2. Selon nos informations, le CO verra débarquer à l'issue de la saison Loris Zarantonello, l'actuel talonneur d'Agen. Le joueur de 21 ans, cadre de l'effectif lot-et-garonnais depuis plusieurs saisons, devrait retrouver le Top 14 qu'il a déjà connu durant deux saisons avec le SUA.