Les Blacks sur le toit du monde, George Ford au MHR... Ce qu'il ne fallait pas louper hier

Les All Blacks reprennent la tête du classement mondial

World Rugby a dévoilé son classement actualisé des meilleurs nations mondiales. Grâce à sa grosse victoire face au Pays de Galles ce samedi 54-16, la Nouvelle-Zélande repasse en tête, devant l'Afrique du Sud et récupère son trône un mois après l'avoir cédé. La France reste sixième en attendant le match contre l'Argentine samedi.

Les Gallois, qui ont donc été défaits, restent à la neuvième place du classement, derrière les Pumas et devant le Japon. Ce classement pourrait être chamboulé en fonction des résultats des tests-matchs ce week-end.

Montpellier : Ford pour remplacer Pollard l'été prochain ?

En recherche d'un ouvreur pour la saison prochaine, pour pallier le départ d'Andre Pollard, le MHR vise l'international anglais George Ford (77 sélections). En quête d'un nouveau défi, le joueur des Leicester Tigers pourrait rejoindre l'Hérault contre une clause de plus de 355 000 euros. Des écuries anglaises seraient aussi sur les rangs pour tenter d’enrôler George Ford. Du côté de Montpellier, une offre a aussi été transmise au Toulonnais Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections). En fin de contrat avec le RCT, le Varois a reçu une proposition de contrat de la part du RCT et est également sur les tablettes de Clermont.

International - George Ford (Angleterre)Icon Sport

Angleterre : Ashton vers une fin de carrière prématurée

À 34 ans, Chris Ashton va peut-être devoir raccrocher les crampons plus vite que prévu. Son club actuel, Worcester, dont il n’a porté le maillot qu’à quatre reprises depuis le début d’année, aurait en effet entamé des démarches pour rompre son contrat au plus vite, selon The Daily Mail. Des raisons extra-sportives motiveraient cette décision forte.

Ignoré par l’encadrement de l’actuel onzième de Premiership ces dernières semaines, l’ancien finisseur de la sélection anglaise avait dans un premier temps été suspendu, selon plusieurs médias britanniques, sans que Worcester ne confirme l’information. L’ancien joueur de Northampton, des Saracens et de Toulon, qui avait porté à 44 reprises le maillot du XV de la Rose (pour 28 essais), a enchaîné les clubs depuis dix-huit mois (Sale, Harlequins et Worcester), sans parvenir à vraiment relancer sa carrière. La fin semble inévitable.

Quatorze joueurs de Top 14 convoqués avec la Géorgie

La Géorgie a dévoilé son groupe de 33 joueurs sélectionnés pour la tournée d'automne. Parmi ceux qui préparent les rencontres face à la France et aux Fidji dans les semaines à venir, quatorze joueurs de Top 14 sont appelés et cinq de Pro D2.

Dans ce groupe élargi se trouvent les Brivistes Japaridze, Karkadze, Giorgadze, Lobzhanidze et Abzhandadze, les Montpelliérains Nariashvili et Aprasidze, les Lyonnais Saghinadze et Aprasidze, le Racingman Gogichashvili, le Parisien Melikidze, le Toulonnais Gigashvili, le Palois Gorgadze et le Biarrot Jalagonia. S'ajoutent en plus les Aurillacois Tsutskiridze et Alania, le Bayonnais Mikautadze et l'Agenais Kerdikoshvili. Enfin, on peut noter la présence de l'ancien joueur de Tarbes et de Colomiers, Davit Gigori.