Les Blacks se rassurent, l'Argentine écrase l'Australie... Les cinq infos du week-end !

Les Blacks battent l'Afrique du Sud et se rassurent

Le suspense aura été grand à Johannesburg ce samedi. Mais les All Blacks, enfoncés dans la crise, sont parvenus à se défaire du piège sud-africain. Grâce à une belle maîtrise, et malgré le retour de l'Afrique du Sud, qui a pris l'avantage à douze minutes du terme, ils se relancent dans le Rugby Championship (23-35).

A voir la furie des médias néo-zélandais et le dépit des supporters kiwis ces dernières semaines, une quatrième défaite consécutive aurait sûrement été le coup de grâce pour les All Blacks. Une semaine après leur revers en ouverture du Rugby Championship, les Néo-Zélandais devaient s’imposer pour ne pas sombrer et sauver la tête de leur coach Ian Foster, devenu cible privilégiée de la presse locale. A l’Ellis Park de Johannesburg, les All Blacks sont enfin parvenus à retrouver la victoire. Non sans peine.

L'Argentine étrille l'Australie

Pour leur deuxième match du Rugby Championship, les Argentins ont battu l'Australie (48-17) après leur défaite contre les Wallabies la semaine passée. Survoltés devant leur public, les Pumas d'Emiliano Boffelli ont inscrit sept essais dans une rencontre très ouverte où ils ont fait forte impression.

L'affront de la semaine passée qui avait vu les Argentins s'écrouler en fin de match face à ces mêmes Australiens est définitivement lavé. Grâce à ce succès bonifié 48 à 17, l'Argentine finit en tête du classement à l'issue de la deuxième journée du Rugby Championship, devant l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Pau remporte la première étape de l'In Extenso Supersevens à Perpignan

Les Palois se sont imposés contre Monaco en finale de l'étape de Perpignan. Après un score de parité à la pause, ils ont enchaîné les essais en seconde période pour l'emporter largement.

La première étape de l'In Extenso Supersevens tient son vainqueur ! A Perpignan, la Section paloise a réussi à s'imposer en finale contre Monaco (29-5). Si les deux équipes se sont neutralisées au cours du premier acte (5-5 à la mi-temps), Rayne Barka et les siens ont ensuite pris les commandes pour assurer leur victoire face à des Monégasques qui n'avaient pas encaissé le moindre point depuis le début de la compétition.

Les Palois défendront leur titre le samedi 20 août lors de la deuxième étape, prévue à La Rochelle.

Les affiches des huitièmes de finale pour l'étape In Extenso Supersevens de La Rochelle sont connues

A l'issue de la victoire de la Section paloise lors de la première étape du Supersevens samedi, le programme des huitièmes de finale pour l'étape de La Rochelle le week-end prochain a été dévoilé. Les Palois commenceront la compétition par un match face à Clermont.

Dès le week-end prochain, l'In Extenso Supersevens continue avec la deuxième étape prévue à La Rochelle. La Section paloise, arrivée en tête lors de la première étape hier à Perpignan jouera son premier match contre Clermont. Parmi les autres affiches des huitièmes de finale du samedi 20 août, les finalistes monégasques commenceront par une rencontre face au Stade toulousain, tandis que le Racing 92 sera opposé à Brive.

L’arbitre Jérémy Rozier va découvrir le Top 14

Il sera l’un des nouveaux visages de ce Top 14 millésime 2022-2023. Jérémy Rozier est le seul arbitre à avoir été choisi par Franck Maciello et ses équipes pour intégrer le "pool Top 14" l’élite de l’arbitrage français.

On n’arrive pas au sifflet d’une rencontre de Top 14 par hasard. Jérémy Rozier dispose d’une solide culture rugby qu’il a bâti au travers d’une première carrière de joueur. "J’ai joué jusqu’à 24 ans. J’ai débuté autour de mes 5 ans en Auvergne, au club de Clermont La Plaine. J’y ai fait toute mon école de rugby et j’ai aussi évolué avec les seniors de ce club".

