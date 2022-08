Les Blacks s'enfoncent, l'Australie se rassure mais perd Cooper... Les cinq infos du week-end !

Les Springboks ont infligé une nouvelle gifle aux All Blacks ce samedi, au Mbombela Stadium (26-10). Les partenaires de Siya Kolisi ont notamment fait parler leur puissance pour s’imposer, profitant d’un essai d'Arendse, d'un autre de Le Roux, et de la réussite au pied de Pollard. C’est la troisième défaite de suite des All Blacks, décidément en pleine crise sportive.

Malgré son indiscipline, surtout en première période, l'Australie est parvenue à renverser l'Argentine ce samedi soir (26-41). Parfois géniaux en seconde mi-temps, les hommes de Dave Rennie ont de quoi bâtir pour la suite de ce Rugby Championship.

La sentence est tombée pour Quade Cooper. Le demi d’ouverture australien s’est blessé au tendon d’Achille et en a fini avec sa saison. Dave Rennie, le sélectionneur des Wallabies, a trois options pour remplacer le fantasque ouvreur. Le demi d'ouverture s'est blessé en glissant sur le terrain au début de la deuxième mi-temps et il doit s'attendre à une longue période de convalescence. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le joueur de 34 ans.

Le pilier gauche international du Stade Toulousain Cyril Baille a subi une intervention chirurgicale aux adducteurs, a-t-il annoncé sur son compte Instagram. La nature de l'opération n'est pas encore connue, selon l'Équipe, cette opération devrait le tenir éloigné des terrains pour plus de deux mois.

Le pilier gauche anglais du CAB ne disputera pas le début de saison avec ses coéquipiers après avoir subi une opération au pied. Nouveau coup dur pour le club corrézien qui compte déjà plusieurs absences de poids avant même le début du championnat.