Les Blacks écrasent l'argentine, les Bleues dominent l'Italie... Les cinq infos du week-end !

Une semaine après leur défaite à domicile face à ces mêmes Argentins, les All Blacks ont bien réagi. Les Néo-Zélandais se sont imposés ce samedi matin face à des Pumas rendus impuissants. Une victoire bonifiée 53-3 des Kiwis à Waikato qui leur offre une bonne bouffée d'oxygène. L’addition est très salée pour les Argentins, mais la vengeance est belle pour les Blacks qui respirent un grand coup avant la double confrontation face aux Wallabies. Affaires à suivre pour Foster et ses hommes qui continuent leur compétition en dents de scie.

À un peu plus d'un mois de la coupe du Monde qui se déroulera en Nouvelle-Zélande, les Bleues sont venus à bout d'Italiennes investies mais trop peu dangereuses (21-0). Sansus, Ferer et Deshayes ont marqué chacune un essai avant la pause, le score n'a pas bougé ensuite.

Le rugby anglais est en grand danger. À quelques jours de la reprise de la saison, certains clubs anglais sont largement endettés. Selon le Daily Mail, le montant de toutes les dettes s'éleverait à plus de 500 millions de livres. En plus de Worcester, les London Irish, Newcastle et les London Wasps sont en grand danger.

Le CAB a perdu plus qu'un match ce samedi face à Lyon. Défaits sur leur pelouse 31-27, les Brivistes n'ont pas commencé leur saison de la meilleure des manières. En plus du résultat, le staff corrézien devra se passer de son ailier fidjien, Setareki Bituniyata (27 ans) durant plusieurs semaines à cause d'une blessure à l'épaule gauche.

Le demi de mêlée du Stade français Morgan Parra, qui disputait son premier match avec son nouveau club, souffre d’une blessure à un genou. Son manager Gonzalo Quesada s’est dit "légèrement inquiet". Son nouveau patron Morgan Parra, victime d’une collision avec son partenaire Harry Glover, se tord de douleur à l’auscultation du médecin. Même si l’ancien Clermontois reprendra sa place il quittera finalement le terrain qu’à 68e minute de la rencontre.