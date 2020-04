Les Barbarians annulent leur tournée, McPhee prolonge à Aurillac... Les 5 infos de ce mardi

Pas de tournée pour les Barbarians français

n raison de la crise du Covid-19, les Barbarians français ont annulé leur tournée en Amérique du Nord qui devait se dérouler au mois de juillet. C'est le vice-président du club Denis Charvet, qui rêvait de voir Mathieu Bastareaud porter ce maillot et avait déjà commencé sa sélection, qui l'a annoncé."Ce fut une décision très difficile à prendre mais nécessaire dans le contexte actuel. Nous devons tous agir pour que la situation évolue positivement et que nous puissions reprendre nos activités. Et malheureusement, cela passe par cette annulation." Les "Babaas" devaient affronter le Canada (4 juillet) puis les États-Unis (11).

Les drigeants du rugby écossais reportent leur salaire

La fédération écossaise a annoncé dans un communiqué les mesures prises après la réunion de ce vendredi 27 mars. Ainsi, les dirigeants de la fédération, ainsi que les directeurs sportifs et managers de l'équipe nationale et des clubs d'Édimbourg et Glasgow, verront un report de 25 % de leurs salaires du 1er avril au 1er septembre. Entre autres mesures, on note aussi l'arrêt complet des travaux du "Projet Eden", nouveau stade de 8000 places en construction pour le club d'Édimbourg, jusqu'à nouvel ordre.

Brive lance une cagnotte en partenariat avec Limoges

À l'instar d'autres clubs de Top 14 ou de Pro D2, le CAB a lancé une cagnotte solidaire au profit des personnels hospitaliers. Particularité de celle-ci : elle est réalisée en partenariat avec le club de basket du CSP Limoges. "A l’occasion du lancement de cette cagnotte commune, chaque club a fait un don de 5 000 euros et incite ses supporters, joueurs, collaborateurs à également faire un geste envers les acteurs des métiers de la santé et du service public qui œuvrent, chaque jour, pour le bien de tous".

McPhee une saison de plus à Aurillac

En fin de contrat avec Aurillac à l'issue de cette saison, Jack McPhee (33 ans) va prolonger l'aventure pour une saison supplémentaire. Arrivé en 2012 dans le Cantal, l'arrière néo-zélandais a participé à un total de 165 rencontres de Pro D2. Cadre de l'effectif aurillacois, il a encore été titularisé à 12 reprises cette saison.

Klesser prolonge à Soyaux-Angoulême

On l'avait découvert à la Coupe du monde avec l'Uruguay, le talonneur German Glesser a prolongé son bail avec le SA XV. Arrivé en Charente cet automne après le Mondial japonais, Kessler a pour l'instant disputé 4 matchs de championnat. Le talonneur adepte de la coupe mulet sera lié à son club jusqu'en 2022, avec une année supplémentaire en option.