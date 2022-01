Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce week-end

Perpignan s'adjuge le match de la peur

Le choc entre les deux promus a tourné à l’avantage de l’USAP à Aguiléra (23-25). Réalistes dans les zones de marque, les Catalans ont assommé les Basques sur une interception de Tedder peu avant l’heure de jeu. Malgré une réactiondans le dernier quart d’heure, Biarritz s’effondre et prend un gros coup derrière la tête dans la perspective du maintien. Perpignan peut savourer. Le combat des promus, à la lutte aux deux dernières places du championnat, a tenu toutes ses promesses. Un scénario renversant qui profite aux Catalans qui décrochent un succès capital, au courage, dans le Pays-Basque. Galvanisés par le bon résultat ramené la semaine dernière de Bordeaux (30-27), les Basques du président Aldigé avaient à cœur de retrouver le public d’Aguiléra pour ce premier choc de l’année entre les deux promus. Un choc de la peur entre deux équipes aux trajectoires copiées-collées où l’enjeu n’a pas pris le dessus sur le jeu.

Première pour Bath et Leicester

Ce dimanche 9 janvier restera assurément une des dates marquantes de cette saison de Premiership. Tout simplement car ce fut le dimanche des premières : première défaite pour Leicester, pourtant invaincu depuis le 5 juin dernier, et première victoire pour Bath, en grosse difficulté depuis le début de la saison. Deux grosses sensations.

Toulouse-Montpellier et Toulon-La Rochelle reportés

C'etait attendu et c'est désormais certain, comme nous l'annoncions plus tôt, les rencontres Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier ne se joueront pas ce dimanche. La LNR vient d'officialiser la nouvelle. En raison d'un trop gros nombre de cas dans les rangs du RCT et du MHR, la tenue de ces matchs était impossible. La nouvelle date pour ces matchs n'est pas encore connue.

Racing 92 : Nyakane est arrivé et devrait affronter les Ospreys le week-end prochain

Le pilier droit des Springboks Trevor Nyakane (32 ans, 42 sélections) est arrivé au Plessis-Robinson la semaine dernière. Il prendra ces jours-ci part aux entraînements du Racing et pourrait même connaître ses grands débuts sous le maillot francilien ce week-end face aux Ospreys. Champion du monde en 2019 avec l’Afrique du Sud, Trevor Nyakane constitue un renfort de poids pour le club de Jacky Lorenzetti. Parfois décrié pour le manque de puissance de son huit de devant, le Racing 92 voit donc arriver une pointure internationale au poste de pilier droit. Après de graves blessures au niveau notamment du tendon d'achille, le pilier sud-africain est de retour à son meilleur niveau.

Super Rugby - Trevor Nyakane (Bulls) est arrivé au Racing 92Icon Sport

Botia sur les tablettes d'un club anglais

Le joueur fidjien (32 ans - 20 sélections) évoluant actuellement au Stade rochelais pourrait être tenté par l'aventure outre-Manche. Le club de Leicester, leader de Premiership, aurait le surpuissant attaquant (1m82 - 103 kg) dans son viseur. Arrivé à La Rochelle en 2014, Levani Botia est un élément clé de l'attaque maritime. Selon le Daily Mail, Botia "considèrerait l'offre du club anglais", lui en fin de contrat. Le club français pourrait "se séparer de son joueur pour des raisons de Salary cap et Leicester est sa destination preférée" explique le média britannique.