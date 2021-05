Brive se rapproche du maintien

Face à une jeune garde rochelaise très prometteuse, les Brivistes ont bataillé pour s'imposer (24-12) ce jeudi soir au stade Amédée-Domenech dans ce match en retard de la 22ème journée de TOP 14. La puissance du paquet d'avants corréziens a fait la différence et a permis ce précieux succès bonifié qui rapproche le CAB d'un maintien en TOP 14.

Un maintien quasi assuré pour Montpellier

Dans ce match en retard de la 21ème journée, disputé ce mardi au GGL Stadium, Montpellier a nettement dominé Toulon (29-10), avec le bonus offensif. Le MHR a été réaliste, le RCT bien trop indiscipliné. La belle opération est donc pour cette formation héraultaise qui remonte à la 10e place avec désormais 10 points d’avance sur le barragiste, Bayonne. Le Top 6 se trouve à 9 points devant, et dans lequel on retrouve la formation varoise qui manque l’opportunité de se donner un peu d’air dans cette lutte ô combien passionnante pour la qualification.

Grenoble s'empare de la 5e place

Ce mardi, Isérois et Bretons ont disputé leur match de la 28e journée au stade des Alpes de Grenoble. Le FCG l’a emporté 13-6, aucun bonus n’étant marqué. C'est une bonne opération pour les Alpins, en quête d'un barrage à domicile. Avec ce succès 16-6, les Bleu et Rouge doublent Colomiers au classement, s’emparant de la 5e place et lorgnant la 4e tenue par Oyonnax. Lors de la prochaine journée, les Alpins se rendront à Montauban quand Vannes se rendra à Perpignan pour un choc des deux premiers du classement.

Les nouvelles dates du mondial féminin

La Coupe du monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, reportée d'un an en raison du contexte sanitaire, aura lieu du 8 octobre au 12 novembre 2022 avec une durée allongée, a annoncé mardi World Rugby. Programmé initialement du 18 septembre au 16 octobre, le Mondial "sera caractérisée par des périodes de repos plus longues pour toutes les équipes", a indiqué l'instance dirigeante du rugby mondial.

Tomás Lezana s'engage avec les Scarlets

La province de Llanelli s'est offert les services du troisième ligne de la Western Force. Passé aussi par les Jaguares, l'international argentin (27 ans, 39 sélections) a signé avec les Scarlets pour la saison prochaine.